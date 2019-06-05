金恒煒轟民進黨已死　籲挺賴推翻女皇

凱達格蘭學校校長金恒煒。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北6月5日電（記者 洪德諭）凱達格蘭學校校長金恒煒今日上午出席“搶救台灣民主選舉”記者會表示，民進黨最可怕的是，對於所有規則、程序正義、道德標準完全不在乎，民進黨走到今天已宣布死亡了。金說，發展到今天要用人民的力量矯正民進黨，非要支持賴清德不可。把女皇推翻，讓民進黨回到親民的民進黨。



民進黨民主初選觀察團5日舉辦“搶救台灣民主選舉”記者會，出席者包括凱達格蘭學校校長金恒煒、台灣社長張葉森、台灣北社社長李川信、台大名譽教授賀德芬、民報董事長陳永興、台灣陪審團協會創會理事長鄭文龍等人。會中高喊“搶救台灣民主選舉、支持賴清德”、“重塑台灣尊嚴、讓蔡英文下台”。



金恒煒表示，民進黨最可怕的是，對於所有規則、程序正義、道德標準完全不在乎，要寫判決書的話，“蔡英文有罪、執行者中執委、發生地點黨中央”，這讓人民對於民進黨的信任已經斷掉，要再取得人民的信任非常困難。



金恒煒指出，民進黨初選觀察團明的是觀察，暗的是給予壓力導正民進黨初選，藉此給予黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉外援，同時也給中執委壓力，不過面對連任優先已在中執會開會前定調，要要求“強盜集團”遵守遊戲規則也無能為力。



金恒煒說，因為初選，民進黨將出現從未有的分裂現象，過去他沒有說支持任何一個人，但發展到今天非要支持賴清德不可，這不是支持賴清德個人，而是要用人民的力量矯正民進黨，把女皇推翻，讓民進黨回到親民的民進黨。



金恒煒強調，對於結果他覺得非常心痛，民進黨走到今天已宣布死亡了。金也揭露，3月20日開中執會已有中執委要求卓榮泰無限期延長初選，未來沒收初選結果也並不是不可能。