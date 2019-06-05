智能廚衛走入神州尋常家

高儀推出的“色彩”系列，為了爭奪中國市場，各大衛浴品牌都在持續創新。 中評社香港6月5日電／市場潛力巨，國際廚衛巨頭加快佈局。



香港文匯報報道，中國消費升級帶來的巨大商機，令國際廚衛巨頭雀躍。第24屆中國國際廚房、衛浴設施展覽會日前登陸上海，相較其他市場，中國消費者更樂於接受高科技，故此吸引諸多尖端智能廚衛新產品至上海首秀。中國市場也的確從未令巨頭們失望。全球最大的衛浴與家裝產品製造商驪住集團高管接受香港文匯報專訪時透露，儘管前兩年中國樓市受制於宏觀調控，旗下主打衛浴品牌德國高儀在華銷售額仍高速增長逾兩成，遙遙領先於其在全球市場上3%的平均增長率。



中國消費者熱衷追逐時尚，如今科技即是潮流，智能總是最大的賣點，尤其是5G即將來臨，各大廚衛品牌更是加快了智能家居的佈局步伐。德國高儀在今次展覽上推出3D金屬打印龍頭、家庭氣泡水系統等數款高科技產品。



氣泡水較瓶裝水更綠色環保



採用歐洲水處理專業公司BWT提供的技術對水進行過濾，再冷卻至5－10℃的健康飲用水溫，僅需輕觸智能控制按鈕，便能隨心選擇三種不同氣泡水。與瓶裝水相比，這款家庭氣泡水系統更為綠色環保，二氧化碳消耗減少了大約61%，亦無塑料與包裝浪費。科勒也將雲技術、大數據、物聯網、人工智能、語音交互等科技，運用於浴室和衛生間，升級和豐富雲境智能廚衛系統，最新展示的智能座便器，擁有五級旋風的360度強勁沖水能力，還增加不同的音樂、燈光場景化體驗。TOTO主打淋雨體驗，花灑融合“雨溫技術”、“雨幻技術”和“雨醒技術”。



特製新產品迎合中國消費者



驪住集團亞太區首席執行官Bijoy Mohan表示，相對於全球其他消費市場，中國消費者對新產品、新技術的接受速度更快、接受程度更高。他透露，儘管當前公司在中國上市的產品仍基於全球產品線，但為中國市場特製的產品已在研發中，料明年正式推出。論及中國消費升級，Bijoy Mohan亦頗有感觸，“中國消費者並不像過去一樣只是為了一個國際品牌甘願付出高價，他們對產品、體驗本身有更高要求，亦熟知產品性能，這是一個非常好的趨勢。”



浴室改造需求大注銷售動力



前兩年內地樓市低迷，今年以來似有復甦跡象。Bijoy Mohan坦言，中國房地產市場的確對衛浴行業有重要影響，令整體銷售放緩，不過儘管新房數量因調控而有所減少，但存量房也不容小覷，例如北上廣深等大型城市的浴室改造需求層出不窮，這都是促進銷售的新動力。



“過去兩年在房地產市場不是很景氣的情況下，高儀已經獲得了超過20%的銷售增長，另一驪住旗下品牌美標也勁增20%，伊奈更獲得了60%的增長。”Bijoy Mohan說，現在樓市有所復甦，當然預見有更好的增長，不過樓市購買需求釋放與衛浴產品消費之間，或有一定滯後效應。他堅信，隨集團在中國體量越來越大，在未來五年中，料高儀仍可獲得至少年均15%以上的增長，若是持續擴大銷售品類，增長率則將超過15%。



《外商投資法》定於2020年1月1日起施行，Bijoy Mohan對中國投資環境讚不絕口。他強調，驪住在中國有很多製造工廠，目前集團仍在不斷追加投資，最近還擴建了在華研發中心，上述種種均離不開中國政府和相關政策的支持。