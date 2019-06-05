巴西夫婦20年種樹數百萬　門前荒地變密林

這對夫婦花了20年的時間，把荒涼的土地變成了一片肥沃的森林。 中評社香港6月5日電／英國《每日郵報》6月3日報道，巴西米納斯吉拉斯州的一對夫婦在過去20年裡一直堅持在自家一個荒蕪的牧場上植樹，直至今日，該牧場已有綠地1750公頃，成為動植物的天堂。



現年75歲的塞巴斯蒂昂•薩爾加多（Sebastião Ribeiro Salgado）是一名著名的攝影記者。1994年，當他結束旅行回到家中的時候，他驚訝地發現家中的牧場已經變成一片荒地。他還記得，這片陪伴他長大的土地曾經是一片生機勃勃的亞熱帶雨林，但如今頻繁的伐木活動以及無節制的資源開採將這裡變得荒涼。



於是，薩爾加多的妻子萊利•德魯伊茲•萬尼克•薩爾加多（Lélia Deluiz Wanick Salgado）萌生了植樹還林的念頭，夫婦二人開始為恢復牧場往日的生機而努力。1998年，他們創立了一個名為地球研究所（Instituto Terra）的環境機構，致力於當地山地的可持續發展。該研究所的網站顯示，經過薩爾加多夫婦20年來的努力，如今這片土地已經變成了肥沃的林地，擁有豐富的動植物群，其中包括近300種樹木、170多種鳥類、30種哺乳動物、15種兩棲和爬行動物，當中有不少還是瀕危物種。



這片土地恢復活力後對生態系統和氣候也產生了影響，在乾旱的區域，幾口曾經幹涸的山泉現在恢復了流水，當地的氣溫也變得更為宜人。如今，這片土地已經不歸薩爾加多所有。政府已經將其認定為自然保護區，用來培育百萬株樹苗、培訓年輕的生態專家，同時也歡迎遊客到訪參觀。