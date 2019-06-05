義烏商家看好非洲2.5億中產人口市場

Susan媽媽的記賬簿，裡面沒打勾的就是未結清貨款的單子。 中評社香港6月5日電／在義烏國際商貿城金炬品牌箱包的展廳裡，70多歲的金總正坐在櫃前發呆。之前主要出口美國市場的他們遇到貿易摩擦，交易額直線下降，已經到了影響生活的地步。事實上，自去年中美貿易摩擦開始，他就試圖轉向其他市場，卻發現拓展新市場並不容易。“因為我們走的是薄利多銷的經營方式，一個包只賺幾分錢，所以如果量做不起來，就會虧本。”



香港文匯報報道，金總拿起一個挎包問記者，你猜這個多少錢？香港文匯報記者在心裡壓了壓價格，報了50元（人民幣，下同）。“50元就好啦，這麼大一個包，我們才賣12元。”金總苦笑道，這樣的包，必須批量做，超過1，000個，成本才能控制在12元以下。“美國市場大，每次都是幾萬個幾萬個地進貨，其他國家最多就進幾百個，我成本壓不下來，就賺不到錢。”



貨品發巴西 貨款難收回



事實上，金總也並非沒有試過尋找新的進口商。“去年，我們就跑去南非參加了展銷會，有一個巴西的進口商，向我們進了160萬元的貨。”為了能做成這單生意，金總甚至都沒有收定金，就按照進口商的要求將貨發到了巴西。“沒想到對方以我們的包質量不過關為理由，遲遲不願意支付貨款。”



如今，官司已經打到了義烏中院，過幾天就要開庭。“跨國官司不好打，也不知道什麼時候才能把錢要回來。”金總說，“除了巴西，去年我和兒子也以旅遊為名，去韓國的大東門市場轉了一圈，想尋找新的機遇，發現也不容易，那邊的市場攤位價格非常昂貴，再加上語言不通，最終還是沒有成功。”



非洲討欠款 一待四個月



像金總這樣，在拓展新市場中遇到難題的，在義烏的商家中並非少數。被非洲採購商親切地稱為Susan媽媽的店主，知道香港文匯報記者在商貿城了解出口情況，特意來“吐吐苦水”。“我主要是賣童裝的，做的是非洲市場的生意，包括肯尼亞、坦桑尼亞、尼日利亞等國家，至今已經累計被拖欠了200多萬的貨款了。



Susan媽媽打開了一本厚厚的賬簿，裡面記滿了她從2012年至今與非洲進口商的訂單，其中打過勾的就是已經結清了貨款的，沒打勾的則是欠款仍未支付的。“非洲局勢不穩定，商人的信譽也不佳，下單的時候說得好好的，轉頭就把合同撕了不認賬了。”



“我現在每年都要去非洲討債，幾萬幾萬地要，有時候要回來的錢都不夠去的成本。”Susan媽媽一邊搖頭一邊說道，“去年我在非洲待了四個月，租住在客戶家裡，白天就按他們之前下單給我留的地址去上門要債，一到晚上就要趕緊回房間，不然怕不安全，辛苦得很啊。”



“其實，在義烏市場做外貿的，多多少少都被騙過，為什麼我們不願意放棄？因為我們依然看好那些市場，我們血液裡也流拚搏的精神。”Susan媽媽告訴香港文匯報記者，非洲市場有2.5億人口的中產階層，是一個可以深挖的市場。“我們只是希望政府在鼓勵商人走出去做生意的同時，也能多保護我們的合法權益，在國際商貿官司上能協助我們追討欠款。”