辜寬敏呼籲：讓賴清德繼承　蔡變“國母”

辜寬敏接受媒體採訪。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北6月5日電（記者 倪鴻祥）93歲的獨派大老辜寬敏今天上午出席活動後受訪時表示，2020蔡英文應該退休，讓前“行政院長”賴清德繼承，蔡變成台灣的“國母”、“國家的母親”，因為蔡沒有能力把台灣變做一個正常的“國家”。



親綠《自由時報》頭版今天刊登一幅“衷心敬請蔡英文以四年換千年”的半版大廣告，署名“一群心急如焚的土生台灣人”。也建議蔡英文以拯救台灣、全民團結，讓位予具台灣人韌性、堅毅正直、成就大格局具執行力的賴清德，主動協調、分工合作，自己以“國母”之尊崇，從事國際外交以及未完成的司法改革。



台灣師大今年起，追溯校史自1922年台北高等學校開始起算，校史達97年，上午出席校慶活動的藍綠政壇大老，辜寬敏是台北高校同學會會長，上午和台師大校友、78歲的前“立法院長”、不分區“立委”王金平、87歲的前“考試院長”許水德、68歲的前“教育部長”吳清基一起出席校慶活動，辜寬敏在活動結束後媒體要求下接受訪問。



綠營媒體“台灣海外網”近日刊出一份“李遠哲院長等發起的聯署書、請海內外鄉親週知”的通知，公開表明“請蔡英文總統放棄一已之私，以民主進步黨前途及台灣興衰絕續為念，知所進退”，並請民主進步黨人及“全國”同胞支持賴清德代表民進黨參與2020大選。



對此，辜寬敏不清楚有這份連署，但他認為李遠哲的連署很好，因為蔡英文已經盡其所能、盡很大的能力，已經可以休息了，讓年輕的男孩子賴清德繼承，蔡英文變成台灣的“國母”、“國家的母親”，這樣最好。



媒體追問是否只有賴清德才能選贏國民黨目前人氣最旺的高雄市長韓國瑜？



辜寬敏認為，女性的票，大部分已對韓國瑜沒興趣了，女性的票有一半以上，如果女性不理韓國瑜的話，韓怎麼能出來競選？他認為國民黨不敢提名韓國瑜的。



對於蔡英文強調她能捍衛台灣“主權”，還說有任務未了，要大家再給她4年？



辜寬敏表示，他也相信蔡英文會捍衛台灣主權，問題是國際壓力很大，她有沒有能力把台灣變做成一個正常的“國家”？問題是，不是她的思想或熱情，而是她的能力。



至於賴清德是否在這次民進黨內初選時飽受打壓？辜寬敏說，被打壓也是應該的，因為是競爭對手，都會互相打壓。