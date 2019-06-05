俄羅斯科教部部長：歡迎來自中國的留學生

中評社北京6月5日電／為歡迎中國國家主席習近平對俄羅斯進行國事訪問並出席第二十三屆聖彼得堡國際經濟論壇，慶祝中俄建交70周年，6月3日，俄羅斯科學與高等教育部部長米哈伊爾·科秋科夫在“今日俄羅斯”國際通訊社舉行了有關中俄教育科技合作現狀與展望的新聞發布會。



提高俄教育質量 吸引中國留學生



科秋科夫說，中俄教育科技合作歷史悠久，上世紀五六十年代就有2.5萬名中國留學生到蘇聯學習，他們後來成為了新中國教育和科研領域的佼佼者，為新中國的經濟建設和發展作出了重大貢獻。



中俄教育合作經過20年的中斷後，新的合作從上世紀九十年代初逐漸恢復。目前，中俄交流項目的學生人數達8.5萬人，在俄羅斯大學裡長期學習的中國留學生有3萬人，他們分布在俄羅斯的不同地域、不同院校，學習專業也不盡相同。



2018年底，俄羅斯制定了“教育”國家項目。該項目的實施時間為2019年至2024年，總預算近7845億盧布， 目的是確保俄羅斯教育的全球競爭力， 以及俄羅斯在普通教育質量方面進入全球前10名國家之列，希望到2024年底，到俄羅斯大學學習的外國學生人數達到42.5萬人左右。



科秋科夫指出，中國和俄羅斯正在不斷致力於發展和實施聯合教育計劃，開展科學、技術和創新領域的合作，在這方面有超過150所俄羅斯大學和600所中國高校參加。比如，俄羅斯的聖彼得堡國立技術大學、遠東聯邦大學、新西伯利亞國立大學等，中國的清華大學、北京航空航天大學、北京理工大學等。迄今為止，中俄高校之間在教育領域已經簽署了多份合作協議，建立了多個俄羅斯大學和中國大學之間的合作聯盟。



科秋科夫說，俄羅斯歡迎來自中國的留學生，俄羅斯大學努力為來自中國的留學生提供高質量、舒適的學習和生活環境，例如在俄羅斯托木斯克國立大學，教師把中文作為與學生一起工作的語言之一。希望到2020年，在中俄兩國政府的倡議框架內，中俄交流項目的學生人數增加到10萬人。他補充說，俄羅斯學生對學習中文也有相當大的興趣，目前，在俄羅斯境內設了20多所孔子學院。

