這個極富有國家　裝空調要先申請

羅馬不是一天建成的，同時環保意識也需要自小就培養的，才能在潛移默化中逐漸深入人心。當提到瑞士這個國家很多人難免心生好感，不僅擁有如畫一般的自然風光，而且這裡的公民生活更是在北歐位於前列的，要知道北歐在全球的福利水準已經是遙遙領先的了。然而瑞士對環境與生活要求標準很嚴格，連裝空調都要申請！



瑞士擁有如畫一般的自然風光，而且公民生活更是在北歐位於前列的，可是在未經特殊許可的情況下，均不得安裝空調！



據報道，瑞士位於歐洲中部阿爾卑斯山區，享有全世界極佳的自然風光和旅遊資源，且千百年來生態環境都維護的很好，並被譽為上帝最眷顧的國家之一。



另外瑞士的城市環境、經濟水準、富裕程度和生活品質都代表了全球最高水準，多次被評選為全球最宜居國家。



瑞士人十分會享受生活，但是對環境與生活要求標準也很嚴格，或許是長期生活於一個這麼完美的環境中，要求也不得不完美。但凡到過瑞士的人，都不會質疑它享有的一些美譽，同時會不約而同地羨慕當地人滿滿的幸福感。



國際上很多社會學家皆會研究瑞士的社會機制，也有媒體做節目特地來此的，到過這裡的人是真的會流連忘返的。



很多記者採訪當地人幸福感來源的時候，很多人脫口而出的首先便是當地優美的自然生態和清潔的人居環境。而這其實大多歸功於瑞士政府對保護環境制定一系列的科學又有效的措施。



不允許有直接裸露的土地，未經許可不准砍伐任何一棵樹木，施工需要做好遮蓋，不允許塵土飛揚。對於汽車尾氣排放也有控制，很多小鎮實行無車化。

