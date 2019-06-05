辜寬敏：挺王金平改黨名“台灣國民黨”

辜寬敏接受媒體訪問。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北6月5日電（記者 倪鴻祥）爭取中國國民黨2020提名的78歳前“立法院長”、不分區“立委”王金平今天上午出席台灣師範大學97週年校慶時表示，同樣出席活動獨派大老辜寬敏挺他參選2020，要他加油。辜寬敏會後受訪表示，他很支持王金平把中國國民黨改名為“台灣國民黨”



台灣師大今年起，追溯校史自1922年台北高等學校開始起算，校史達97年，上午出席校慶活動的藍綠政壇大老，辜寬敏是台北高校同學會會長，上午和台師大校友、78歲的前“立法院長”、不分區“立委”王金平、87歲的前“考試院長”許水德8、68歲的前“教育部長”吳清基一起出席校慶活動。



辜寬敏已經93歲，看起來身體算硬朗，但走路時需要人攙扶，並且不方便走階梯，因此校方舖上無障礙通道讓他能夠順利進出會場，辜寬敏在活動結束後應媒體要求下接受訪問。



對於王金平說辜寬敏挺他選2020，要王加油，辜寬敏說，他最期待王，剛剛在台上也說加油；好久以前，他就跟王金平講，把中國國民黨改名為台灣國民黨，只有王金平是最適當的人，所以他很支持王金平把國民黨改名。



辜寬敏指出，中國國民黨長期以來也有很多人才，但如果再繼續叫中國國民黨的話，台灣的社會不會支持嘛！