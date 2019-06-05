68花蓮挺韓大會師　韓國瑜夜市上陣

藍議員應曉薇、王鴻薇、王欣儀、戴錫欽等人召開記者會公布68花蓮挺韓大會師現場規劃。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月5日電（記者 鄭羿菲）挺韓團體6月1日在台北市府前凱道舉辦的造勢大會創下佳績，8日將挺進花蓮。活動主持人、國民黨台北市議員應曉薇、王鴻薇、王欣儀、戴錫欽等人5日上午召開記者會公布68花蓮挺韓大會師現場的“韓國瑜夜市”規劃，將提供50個攤位供攤商申請，並提供韓粉9折住宿的優惠相關資訊，誓言要再現61凱道的紅衫軍！



國民黨台北市議員王鴻薇、王欣儀、戴錫欽，及國民黨新北市議員唐慧琳6月2日召開記者會，宣告68花蓮場要破5萬人，重現紅衫軍。王鴻薇、王欣儀、戴錫欽與應曉薇5日都穿了代表挺韓的紅色上衣或洋裝，召開68花蓮場記者會。



王鴻薇5日在記者會表示，68花蓮挺韓大會師主軸是場嘉年華，呈現愛與包容，典型韓國瑜式的造勢大會，主辦單位花蓮市婦女韓粉後援會也開放50個攤位給攤商免費申請，要呈現出典型的“韓國瑜夜市”。



戴錫欽說，為了讓61紅衫軍上凱道的盛況再現，主辦單位也彙整了花蓮市32家民宿業者，只要7、8日時喊出“我是韓粉，我愛花蓮”，就享有九折優位。當天在台北車站東三門也會有韓粉專車，採事先報名制，每人來回收費700元新台幣。



媒體問道，為何要在端午連假期間選擇花蓮舉辦密集的造勢活動？王鴻薇指出，這次主要訴諸“庶民總統團結台灣”，而作為庶民“總統”，主要的支持力量來自於基層庶民，而在這幾年蔡政府執政下，基層民眾非常苦悶、也有很多民怨，韓當然要去傾聽基層聲音，而選擇去花蓮，是韓國瑜知道不能獨厚台北，韓在花東也有很多支持者。



王鴻薇認為，這幾年下來花東的觀光業非常辛苦，韓國瑜當然要去傾聽聲音、到當地跟基層庶民報告也是應該的。



王欣儀則說，國民黨初選民調是7月初到中旬，可以巡迴報告或聽取民意的時間也只剩6月，而6月中又適逢海峽論壇，很多民代、政壇人物會參加兩岸交流，因此這次的時間才提前排在8日。



61府前場，主辦單位宣布有40萬人參加。68花蓮場人數？戴錫欽指出，花蓮的大眾運輸與台北有點落差，凱道的門檻不可能拿來跟花蓮比，但至少我們可以保證花蓮場是很歡樂、韓國瑜特色的造勢活動，而且也會是花蓮有史以來最盛大的一場，花蓮應該跟花蓮比。