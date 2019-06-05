美國暑期將至　私人車庫多被中國留學生租用

中評社北京6月5日電／據美國僑報報道，暑期將至，很多已經開始暑假或者即將開始暑假的中國留學生們都會在這個長達3個月左右的假期裡選擇回國陪伴家人或者去別的城市甚至國家去旅遊或者實習。



然而，很多留學生公寓租期都是一年起，因此對於很多不在洛杉磯過暑期的留學生們來說為了不讓這3個月的房租白交，都會把房子選擇做3個月的短租，而同房子一並出租的還有公寓自帶的車位。因此，這些將房子連帶將車位一起轉租的學生們也由此無處停放自己的車輛。而這也讓一些有私人住宅並帶有車位的車主發現了商機，選擇將自己車庫出租給那些需要停放車輛的學生們。雖然這樣雙方都有好處：一個解決了車位問題，一個掙了外快，但卻也有些隱患。



曾租用私家車庫的學生小B說：“每到暑假的時候，學校的學生群裡就會特別熱鬧，到處都是轉租房子的消息。你也會看到很多人到處求車位。我去年暑假回國的時候，因為把公寓轉租，為了能及時把房子轉租成功，確保3個月房子不空缺，我還附帶了贈送公寓的車位，因此很快就把房子租了出去。麻煩的是我沒有地方停車了，就得到處問人有沒有人轉租車位。結果剛好，是我一個朋友的朋友家裡車庫空著，就讓我停了進去，我把車放那裡放了3個月，給了對方500塊美金。”



“為什麼不選擇把車停放在機場停車場啊？”記者問道。



“當然是因為貴了，找別人借租車位肯定要比停在正式的停車場裡便宜。”



“如果車庫的主人你完全不認識，你會選擇去租嗎？”記者問道。



“應該是不會的。”小B想了想回答道，“這個屋主是我朋友的朋友，因為有共同認識的人，我會放心一些。如果是萍水相逢的人，我把車放在那裡3個月我也不放心，萬一對方人品和背景我都不了解，對我的車動了些手腳什麼的這些都不好說，畢竟我人在國內，如果我的車真的出了什麼狀況我也鞭長莫及。”



小B接著說：“再說了，私家車庫不比正式的停車場，萬一有人入室搶劫把車給砸了之類的，其實這些都不好說。”



最近剛把車庫租用給兩名學生停車的屋主說：“其實這個事情風險還是挺高的。一是萬一他們車停放在我這裡，如果出了什麼閃失，也是個麻煩事兒。二是，畢竟我和租車位的人都不認識，也沒了解對方的具體背景是什麼。如果租用的人不是學生，而是對方的車輛來路不明，是偷盜來的車，停放在我家，警察來了我也說不清楚。所以我在一開始都看了他們的人車輛保險，複印了他們的證件，但即便如此，我還是有些不放心。”



“那既然風險這麼大，為什麼還選擇把車庫出租給學生們停放車輛呢？”記者問道。



“因為當時比較衝動，沒想那麼多。只是想著現在很多學生都在求車位，而我又剛好有空的車庫，那就借此掙點外快。等和租車位的人談好後，我才顧慮到這些因素，但我都和人家談好了。人家第二天就坐飛機回國了，我如果因為臨時改變主意放了人家鴿子，這樣也不厚道。只是說，以後不會這麼草率了，隨便將車庫出租。”屋主答道。



記者就此問題採訪了劉龍珠律師，他表示：“這種事情時常發生，確實存在一定的風險。除了有的留學生說好停3個月但因國內臨時有事變成4個月甚至5個月外，還有一種情況是留學生因為簽證問題回不來美國。遇到這種情況，車庫的屋主因為車主不在也無法把車賣掉或者處理掉。還有一點就是有的留學生為了屋主有緊急情況需要臨時挪一下自己的車，就會把鑰匙留給屋主。”



劉龍珠律師給出的建議是，如果車主認為自己因為簽證問題回美國的可能性不大，可以把車在自己離開美國前處理掉。如果車主確保自己不會受簽證問題影響，暑期結束後可以按時回到美國，建議車主找專業的商業形式的存車車庫，預防以上的情況發生。



來源：中國僑網