西藏通報4起違反中央八項規定精神問題

（圖片來源於網絡） 中評社北京6月5日電／1.林芝市綜治辦副主任劉明違規發放津補貼和福利問題。2014年1月至2017年12月，時任墨脫縣委政法委書記、公安局局長劉明以加班補貼、誤餐補貼、夥食補助等名義違規使用業務經費、公用經費等發放津補貼共46.7452萬元。2018年12月，劉明受到黨內嚴重警告處分，違紀資金予以收繳。



2.昌都市職業技術學校黨委書記餘向輝違規發放津補貼、超標準接待問題。2015年至2016年，經時任昌都市職業技術學校黨委副書記、校長餘向輝簽批，超標準發放補助5.194萬元，違規發放管理人員在崗津貼18.7264萬元，違規發放培訓管理補助0.15萬元，超標準接待支出1.9433萬元，以上資金共計26.0137萬元。2018年7月，餘向輝受到黨內嚴重警告處分。



3.山南市洛扎縣工商聯主席巴桑次仁違規公款吃喝和違規公款購買、贈送禮品問題。2014年至2015年，經時任拉康鎮黨委副書記、鎮長巴桑次仁簽批同意，單位工作人員違規公款吃喝共計2.251萬元；從拉康鎮“兩會”用品款中購買酒水共計1.462萬元；邀請措美縣財政局原局長曾某（已另案處理）等人違規公款吃喝共計0.5萬元；用公款購買並贈送土特產共計3.1188萬元。2019年4月，巴桑次仁受到黨內警告處分。



4.日喀則市謝通門縣南木切鄉派出所民警旺堆次仁違規使用公車問題。2018年4月13日，旺堆次仁駕駛派出所警車前往南木切鄉夏培塘草組開展工作。返回單位途中，旺堆次仁利用工作時間私自駕駛派出所警車前往強布溫泉洗浴。2018年9月，旺堆次仁受到黨內警告處分。（西藏自治區紀委監委）



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