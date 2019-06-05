會晤5人小組不公開　韓：黨希望私下談

高雄市長韓國瑜接受媒體訪問。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄6月5日電（記者 高易伸）中國國民黨高雄市長韓國瑜今日中午11時30分赴市議會參加閉幕式，韓被媒體追問何時跟國民黨5人小組見面時強調，5人小組希望私下跟他本人溝通，所以就沒公開，等溝通完畢後有什麼狀態再跟大家報告。



韓國瑜表示，等議會結束後就會碰面，如果眾目睽睽下很多話不好說。韓認為私下溝通有很多話大家可以“講的比較開”一點，我跟5人小組的默契就是先不公開，大家先暢快的表述出來。



被問到對手以國家機器對韓國瑜進行抹黑？



韓國瑜說，我被抹黑已經不是一朝一夕了，我要再次呼籲台灣民主、和諧社會不該被影響。台灣民主應該澄清、社會應該祥和。



有報道表示，從61凱道造勢後，韓國瑜的“鋼鐵韓粉”又增加？



韓國瑜說，非常感謝大家，支持韓國瑜都是對“中華民國”的擔憂，希望台灣生活更好，希望多多關心基層庶民。支持韓國瑜的信號是非常強烈。



五人小組負責協調、溝通檯面上2020擬參選人，這5人分別由黨副主席兼秘書長曾永權、副主席郝龍斌、副秘書長杜建德、組發會主委李哲華、考紀會主委魏平政擔任。韓國瑜議會結束後將跟曾永權、郝龍斌、李哲華舉行閉門會談，不對外公開。