賀德芬：很擔心蔡沒收初選不成沒收大選

台大名譽教授賀德芬。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北6月5日電（記者 洪德諭）台灣陪審團協會創會理事長鄭文龍今日在“搶救台灣民主選舉”記者會上批評蔡英文已經可定位為“公然作弊”的“總統”。台大名譽教授賀德芬則說，蔡英文到現在仍未鬆口選輸會支持前“行政院長”賴清德，很擔心她沒收初選不成沒收大選。



民進黨民主初選觀察團5日舉辦“搶救台灣民主選舉”記者會，出席者包括凱達格蘭校長金恒煒、台灣社長張葉森、台灣北社社長李川信、台大名譽教授賀德芬、民報董事長陳永興、台灣陪審團協會創會理事長鄭文龍等人。會中高喊“搶救台灣民主選舉、支持賴清德”、“重塑台灣尊嚴、讓蔡英文下台”。



鄭文龍表示，中執委所做的決議，是公然違反民進黨已經公告的初選辦法，因此蔡英文的歷史定位已經可定位為“公然作弊”的“總統”。一個“總統”運用行政、政黨資源公然作弊，霸凌一個同黨的“行政院長”，當“行政院長”都可以被霸凌，小老百姓不就會被當螞蟻踩嗎？



鄭文龍說，不論藍、綠，共守的價值是自由、民主、人權、法律，蔡英文公然違反這個價值，管你是藍是綠，違反民主就是要挑戰你。鄭文龍強調，靠作弊出來2020一定分裂。



賀德芬表示，從初選的所作所為都可看出作弊的痕跡，若作弊得逞，沒有人會相信蔡英文的執政，也不用想說可以贏得大選。若選輸的話，還要擔心她沒收初選不成沒收大選，因為蔡英文到現在仍未鬆口選輸會支持賴清德。賀德芬說，若有挽救聲望，就應該宣示不會作弊。