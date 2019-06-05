貴州以精准問責督促落實主體責任

中評社北京6月5日電／“平時真的一點反映都沒聽到？一出事就說‘感到很驚訝’，你們的日常監督在哪裡？”



“問題在下面，根源在上面，督促整改，你們做到知責盡責了嗎？”



這是貴州省紀委監委有關負責人日前約談黔東南苗族侗族自治州黨政一把手時的場景。



約談的起因是中央生態環保督察“回頭看”發現該州台江縣存在整改不力、敷衍應對等問題。在問責過程中，台江縣多名基層幹部被列為問責對象。為防止“問下不問上”、讓一般幹部代替領導幹部擔責等問題，貴州省紀委監委及時約談州級黨政一把手，督促精准把握問責對象。



有權必有責，失責必追究。今年以來，貴州省紀委監委聚焦“關鍵少數”，強化精准思維，規範問責程序，通過精准問責倒逼全省各級黨組織認真履行管黨治黨責任，激勵黨員幹部擔當作為。1至4月，全省共有80個黨組織、368名黨員領導幹部被問責。



突出政治責任，圍繞大政方針貫徹落實開展問責



“感謝組織及時問責提醒，讓我更好地知責、盡責、負責。”近日，按照《貴州省脫貧攻堅問責暫行辦法》，貴定縣交通運輸局黨組書記、局長羅榮被給予黨內警告處分。



事情的原委是，貴定縣未能按時完成上級交辦的通組路項目建設任務，嚴重影響全縣脫貧攻堅進程。在驗收過程中，驗收組發現縣交通運輸局存在檢查督促不到位等問題。



“堅決打贏脫貧攻堅戰，是黨中央的重大決策部署，任何在貫徹落實上打折扣的行為，都必須嚴肅處理。”貴州省紀委監委有關負責人表示。今年以來，該省共對扶貧領域履責不力的316名黨員幹部進行追責問責。



“問責是政治性和政策性都很強的工作，必須敢於碰硬，聚焦不落實中央決策部署的人和事堅決問責。”貴州省紀委監委有關負責人表示。



前不久，因對中央生態環保督察反饋問題整改不力，六盤水市3個單位、6名幹部被問責。



“某公司施工產生污水直排到明湖國家濕地公園問題未整改到位……”2018年11月，六盤水市收到上級交辦的中央生態環保督察“回頭看”督辦單。市環保局等單位組成聯合調查組調查核實。



經查，六盤水市住建局及鐘山區相關部門在處置某房地產項目污水直排、夜間施工噪音擾民等問題時，存在重視不夠、作風不嚴不實、督促整改不到位等問題。市住建局黨組等3個單位及陽某某等6名負責人因此挨了“板子”，相關整改工作也迅速扎實展開。



“紀檢監察機關要圍繞黨和國家工作大局，立足職責定位，堅持黨中央重大決策部署到哪裡，監督檢查就跟進到哪裡，督促推動黨的路線方針政策、黨中央確定的重大戰略任務的貫徹落實。”貴州省紀委監委相關負責人表示。

