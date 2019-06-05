精准有效履職　助力脫貧攻堅

中評社北京6月5日電／“脫貧攻堅是我心裡最牽掛的一件大事”，今年以來，習近平總書記在重慶、江西等地考察調研期間多次強調，要扎實做好今明兩年脫貧攻堅工作，著力解決“兩不愁三保障”突出問題。到2020年穩定實現農村貧困人口“兩不愁三保障”，是貧困人口脫貧的基本要求和核心指標，直接關係脫貧攻堅戰質量。各級紀檢監察機關要按照十九屆中央紀委三次全會要求，深入推進扶貧領域腐敗和作風問題專項治理，高度關注影響產業項目扶貧、對口幫扶以及扶貧工程推進等問題，以作風攻堅促進脫貧攻堅，為提高脫貧質量、解決“兩不愁三保障”突出問題提供堅強紀律保障。



近年來，黨中央以前所未有的力度推進脫貧攻堅，農村貧困人口顯著減少，貧困發生率持續下降，在解決區域性整體貧困方面邁出堅實步伐，貧困地區農民生產生活條件顯著改善。據國務院扶貧辦數據顯示，2018年共減少貧困人口1386萬人，貧困發生率比上年下降1.4個百分點。2013年至2018年，我國連續6年超額完成千萬減貧任務。6年間，全國累計減少貧困人口8239萬人，貧困發生率從10.2%下降到1.7%……脫貧攻堅取得決定性進展，創造了我國減貧史上的最好成績。



“脫貧既要看數量，更要看質量。”2018年印發的《中共中央 國務院關於打贏脫貧攻堅戰三年行動的指導意見》明確提出，堅持把提高脫貧質量放在首位。對脫貧質量如此強調，體現出鮮明的目標導向和問題導向。一方面，根據目前情況來看，“兩不愁”基本解決了，“三保障”還存在不少薄弱環節。另一方面，個別地區和部門在貫徹落實黨中央脫貧攻堅決策部署上有差距，落實脫貧攻堅“兩個責任”不夠扎實。有的扶貧中政績觀錯位，急功近利、好高騖遠，導致幫扶效果不理想；有的缺少統籌謀劃，搞層層加碼，趕時間進度、搞衝刺；甚至還有的搞“虛假式”脫貧、“算賬式”脫貧、“指標式”脫貧、“游走式”脫貧，等等。



當前，脫貧攻堅戰已進入決勝的關鍵階段，必須堅持把提高脫貧質量放在首位，確保脫貧攻堅成果經得起歷史和實踐檢驗。要嚴把貧困退出關，嚴格執行退出標準和程序，確保有關信息真實準確。要“扶上馬，送一程”，摘帽不摘幫扶、摘帽不摘監管。要適時組織對脫貧人口開展“回頭看”，貧困縣脫貧摘帽後，一手抓剩餘貧困人口的減貧，一手抓已脫貧人口的鞏固提升，有效防止返貧和產生新的貧困人口。要探索建立穩定脫貧長效機制，加大產業扶貧、消費扶貧、技能培訓、就業幫扶等方面力度。



打贏脫貧攻堅戰，是全面建成小康社會的底線任務和標誌性指標，是必須完成的重大任務。今後兩年脫貧攻堅任務仍然艱巨繁重，剩下的都是貧中之貧、堅中之堅、硬仗中的硬仗。各級紀檢監察機關必須深刻領會、貫徹落實習近平總書記重要講話精神，把全面從嚴治黨要求貫穿脫貧攻堅全過程。針對責任落實不到位、扶貧標準把握不精准、“三保障”工作不夠扎實、形式主義官僚主義問題較為突出、脫貧摘帽後鬆勁懈怠等問題，持續強化政治監督，依規依紀依法扎實履職，精准發力，推動各類問題整改到位，確保脫貧工作務實，脫貧過程扎實，脫貧結果真實。



來源：中國紀檢監察報