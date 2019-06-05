馬是影武者？郭斥某媒體是黑郭總司令部

郭台銘接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月5日電（記者 張嘉文）爭取中國國民黨2020大選提名的鴻海集團董事長郭台銘，今天針對媒體報道指馬英九是他背後操控的影武者一事強力反批說，該媒體是全台“黑郭”總司令部，破壞黨內團結的元兇，是最大的假韓粉，真是罪大惡極、無中生有。郭還說，他今天看到該報道血壓飆高，但不會撕這報紙，不然又被做文章，他希望黨中央有個團結大家的策略出來。



有媒體報道，郭台銘延攬許多馬英九政府時期的政務官來做為擬定政策的顧問，因此傳出馬英九為郭台銘幕後影武者，是要操盤對抗高雄市長韓國瑜。



郭台銘今天中午到土城和長者慶祝端午節，對此接受媒體訪問時表示，國民黨不但沒有大戰略，也沒有團結大家的策略跟方法，就任憑候選人支持者在那邊互相（攻擊）。



郭台銘接著拿出《中國時報》該篇報道說，他今天拿個例子來給大家看看，什麼新聞就不說，這就是“黑郭”，全台“黑郭”總司令部就在這裡，破壞黨內團結的元兇最大的假韓粉，罪大惡極、無中生有，絕無此事卻被說成這樣。



郭台銘強調，他今天看到報紙，血壓飆很高，他不會撕這報紙，不然又被做文章，他有親自在報紙上面標記，而這種莫須有的罪名天天都有，都在黑郭。



媒體追問，是否覺得假韓粉不理性？



郭台銘說，何止不理性，現在說他被人家操控，他是一個會被人家操控的人嗎？不會，他出來參選的理想是為國民服務，不會被任何人操控，只會被親情、經濟、人民感受所操控，他不會被任何人操控。