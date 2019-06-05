郭：明向五人小組建議手機民調與辯論

郭台銘接受媒體訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月5日電（記者 張嘉文）中國國民黨中央提名協調五人小組預計明天下午與鴻海集團董事長郭台銘見面。郭今天表示，他的會面會全程公開，會提出訴求，包括手機民調、公開辯論以及對經濟議題要提出主張。既然要讓人民選擇，就不是一個造勢就可以選擇，應該可以把國政建議讓大家做選擇，他希望端出郭式的經濟牛肉。



國民黨5月15日通過的2020大選提名作業要點明確規定採市話民調，以及舉辦“國政願景電視發表會”。並未有手機民調和公開辯論。



郭台銘今天中午到土城和長者慶祝端午節，還和長者一起玩遊戲，展現親民的一面。



郭台銘接受媒體訪問時，針對黨中央徵詢小組今天要和高雄市長韓國瑜見面，其徵詢時間是否因韓而有更改？



郭台銘說，沒有，他和徵詢小組確定是明天下午見面，過程會公開，他把訴求通通寫出來，所以今天晚上他們有重要會議，要針對明天的訴求，譬如手機民調、能公開辯論，對經濟議題要提出主張等等。



郭台銘說，既然要讓人民選擇，大家不是一個造勢就可以選擇，應該可以把國政建議提出來讓大家做選擇，他現在都在準備這些東西，每天都是七早八晚，就是希望端出郭式的經濟牛肉。



郭台銘也提到，黨中央要做的是團結，黨內初選的時候應該團結所有候選人，將來有人勝出，團結氛圍能不能出來，這些也是他明天要跟黨中央抗議的事情。