特區政府駐紐約經貿辦推廣香港生物科技

中評社北京6月5日電／香港特區政府駐紐約經濟貿易辦事處6月4日在美國費城舉行的北美生物科技產業展舉辦午餐會，推廣香港發展生物科技的機遇和優勢，鼓勵美國從事生物科技產業的公司善用香港平台，開拓企業發展。



香港特區政府駐紐約經貿辦處長朱瑞雯在午餐會表示，香港近年致力推動創新科技發展，在政府引進新政策和投放資源下，香港已漸漸成為生物科技中心，加上粵港澳大灣區的發展，將為區內生物科技產業帶來更多機遇。



過去兩年，香港投放近130億美元支持創新科技發展，並引入多項措施，包括發展科研基建、吸引科技人才赴港，以及為公司科研開支提供稅務寬免等。此外，為進一步提升香港的科研能力，政府在香港科學園建立兩個世界級科研平台，包括醫療科技創新平台，以引進世界頂尖科研院校、機構和企業，與本地同業共同研發。



目前香港是全球第二大生物科技融資中心。香港交易及結算所有限公司去年4月修改上市規則，允許尚未盈利的生物科技公司赴港上市。至今已有十二間生物科技公司在港上市，包括八間尚未有盈利的生物科技公司，透過首次公開招股募集47億美元資金。



午餐會吸引近80位在美的生物科技業界人士出席。其他講者包括港交所市場科高級副總裁陳文棟、香港科技園生物醫藥群組總監黃思銓教授、香港生物科技協會主席於常海教授、香港貿易發展局紐約代表範穎妍，以及投資推廣署助理署長吳國才。他們向與會者重點介紹香港蓬勃的生物科技生態環境，包括上市和融資機會，以及香港生物科技和生物醫學的最新發展。



來源：紫荊網