香港展開反非法勞工行動並審核是否存在剝削

中評社北京6月5日電／香港特區政府入境事務處3日展開代號“突破行動”的反非法勞工行動。行動中共拘捕四名非法勞工及一名涉嫌聘用非法勞工的人士。



行動中，入境處調查分科人員搜查了十九個裝修中的單位，共拘捕四名非法勞工及一名涉案雇主。被捕的非法勞工為四名男子，年齡介乎二十八至四十六歲。因涉嫌聘用非法勞工被捕的雇主則為一名男子，年齡為五十歲。



入境處發言人說：“任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得從事任何雇傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款五萬元及監禁兩年。協助及教唆者同罪。”



發言人重申，雇用不可合法受雇的人是嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁三年及罰款三十五萬元。高等法院曾就此頒布判刑指引，聘用非法勞工的雇主須被判實時入獄。根據法院判例，任何人士在決定聘用一名雇員前，必須採取一切切實可行的步驟以確定有關雇員是可合法受雇。除了查閱雇員的身份證外，該人亦負有明確的責任向雇員作出查詢，而雇員提供的任何答案不會令該人對雇用有關雇員的合法性產生合理懷疑，否則法院不會接納以此作為免責辯護。如求職者沒有香港永久性居民身份證，雇主亦必須查閱他／她的有效旅行證件，違例者經定罪後，最高可被判監禁一年及罰款十五萬元。



入境處將根據現行機制的標準程序以審核及識別販運人口受害人，對所有行動中被捕的容易受剝削人士（包括非法勞工、非法入境者、性工作者及外籍家庭傭工）進行初步審核。如初步審核結果顯示有任何販運人口指標出現，入境處人員會依據一份標準核對清單再作全面調查及識別程序，以確定當中是否有販運人口的元素，例如在招募階段是否涉及威脅及脅迫，以及是否存有剝削性質。被識別的販運人口受害人會獲提供各項支持和協助，包括緊急介入、診症和治療、輔導、收容或臨時住宿及其他支持服務。入境處呼籲販運人口受害人應立即向有關部門舉報有關罪行。



來源：紫荊網