第四屆非遺暨老字號博覽會（圖片來源於網絡） 中評社北京6月5日電／5月31日，由重慶市文化和旅遊發展委員會、重慶市商務委員會、重慶市榮昌區人民政府主辦，重慶市非遺保護中心、重慶市榮昌區文化和旅遊發展委員會等單位承辦的“文化和自然遺產日”重慶主會場活動——第四屆重慶非物質文化遺產暨老字號博覽會在重慶市榮昌區夏布小鎮開幕，來自全市各區縣的210餘個非遺項目和老字號進行了集中展示。



本次博覽會共有市內160餘家非遺項目、50餘家老字號企業參展。開幕當天，市民遊客在現場盡情欣賞榮昌折扇、梁平竹簾等非遺手工藝製品，品嘗璧山來鳳魚、榮昌黃涼粉等非遺美食，感受西蘭卡普（土家織錦）、巫溪老鷹茶製作技藝等非遺傳統技藝。在展示展銷活動和互動體驗環節，非遺特色小鎮考察、“我在榮昌學非遺”主題研學游等體驗式非遺特色活動一一亮相。此外，結合全區文化惠民消費季活動，主辦方還為消費者發放“文旅惠民消費券”，提供更實惠的文化產品和更優質的文化體驗。



活動中，重慶市文化和旅遊發展委員會為榮昌區夏布小鎮 、安陶小鎮授予“重慶市非物質文化遺產特色小鎮”稱號，為榮昌區國家級示範性綜合實踐基地授予“重慶市非物質文化遺產研學旅行示範基地”稱號。



據悉，重慶非物質文化遺產暨老字號博覽會每年舉辦一次，本次活動將持續至6月9日。



來源：中國文化報