蔡正元：61挺韓造勢錢和人力都是妙天包辦 。（蔡正元臉書） 中評社台北6月5日電／韓粉61台北凱道大會師力挺中國國民黨高雄市長韓國瑜。國民黨前“立委”蔡正元昨日在臉書爆料，這場活動幕後金主為“國會黨聯盟”主席妙天。蔡說，這場活動的經費與人力全由妙天包辦，妙天透露這樣做的原因，是為了要讓“中華民國”活下去。



蔡正元臉書全文如下：



“中華民國”要活下去！



妙天主席創立新政黨叫“國會政黨聯盟”，簡稱“國會黨”。



妙天主席沒有先花大錢搞自己的黨務和選舉，卻全黨總動員出錢出力幫韓國瑜舉辦6月1日凱道大會師。



這場挺韓大會師所有經費全部是妙天主席張羅的，他本人及所有幹部在短短十幾天內籌備，忙到人仰馬翻，病倒的病倒，骨折的骨折，傷兵遍野，卻沒有一個人上台講話。把所有亮相的機會，都給挺韓人士和韓粉。



問妙天為什麼要這麼做？他只簡單地說，要讓“中華民國”活下去，他會傾全力支持任何能讓“中華民國”活下去的人。



的確，回顧1950年3月，蔣介石已說“中華民國已經滅亡”，像個“殘存國家”，英文叫Rump State。



但是1958年8月，蔣介石又在八二三砲戰讓“中華民國”活下來。



可是2000年陳水扁時代開始，“中華民國”也開始昏迷。2008年馬英九時代，“中華民國”好不容易甦醒，但還是半睡半醒。2016年蔡英文當政，“中華民國”徹底昏迷。



2020年“中華民國”有機會再醒來，但要看誰當“總統”能清醒的讓“中華民國”醒起來！站起來！活下去！