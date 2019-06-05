高雄議會閉幕　綠議員憂無法再質詢韓引笑聲

韓國瑜在議事廳難得露出笑容，起身替66席議員鼓掌。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄6月5日電（記者 高易伸）高雄市議會第三屆第一次定期大會今日中午在輕鬆歡樂、藍綠和諧的氛圍中閉幕。中國國民黨高雄市長韓國瑜專程出席以表尊重，並讚議員高水準。民進黨總召韓賜村開心接受並擔憂下個會期（9月）無法再就教韓國瑜，引發一片笑聲。



對於韓赐村的“擔憂”，國民黨籍議長許崑源說，“肯定有的啊！”韓赐村接話說，喔？不選“總統”啦？許說，下個會期離選“總統”還很遠啦。不過韓赐村又說，“真的嗎？我是很擔心啦！”韓赐村跟許崑源在議事廳針對韓國瑜的政治前途交鋒，韓國瑜坐在台下微笑，一向劍拔弩張的定期大會便在輕鬆愉快的氣氛中結束。



議長許崑源用閩南語鼓勵韓國瑜說，“市長向前行，什麼都不用怕！球打越大力、抖（反彈力道）越兇，看6月1日（凱道造勢）難道那是台灣一般人正常人，我覺得台灣政治人物都沒有像你這麼受歡迎，加油啦！我跟你拍拍手！”



韓國瑜說，感謝所有議員及好朋友，這次大會議會議員、市府團隊其實都進步很多、收穫很多。議員意見我請各局處一條條列出來進行評估、研究、追蹤，把可能化為行動去落實。我們會虛心受教，質詢與被質詢過程真的很感謝大家，市議員代表選民認真付出，真的很感謝。



韓國瑜話鋒一轉說，“至於有人說他們議員的水準怎麼樣、怎麼樣？”我認為高雄市議會議員的水準非常高！是不是給團隊鼓掌一下？謝謝你們大家，新團隊會好好認真打拼，財政再困難也會往前衝，報答服務廣大的高雄市民。



議會定期大會結束，韓國瑜親赴議場致意以示尊重，最後又大大稱讚了高雄市議會的問政與議員水準，彼此沾光不得罪，有個歡樂的結尾。脫離市議會的束縛，韓國瑜接下來該如何專注2020並兼顧市政？外界都在關注。