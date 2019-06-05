藍初選殺紅眼　王鴻薇：韓絕不會脫黨參選

藍議員王鴻薇。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月5日電（記者 鄭羿菲）基層傳出“非韓不投”，甚至鼓吹中國國民黨高雄市長韓國瑜萬一沒過初選就脫黨參選。國民黨台北市議員、文傳會副主委王鴻薇接受中評社訪問時表示，“韓國瑜絕對不會脫黨參選”，請國民黨支持者放心，至於韓延後與黨內初選五人小組的時間，也不需要無限上綱地解讀，昨天鴻海董事長郭台銘也改約今天與五人小組見面，只要在10日前約好，就沒什麼大不了的事。



韓國瑜臨時取消原訂今日上午10點與黨內初選5人小組的見面，讓外界猜測是不是韓與黨中央互信不足，可能挟61挺韓大會師的氣勢，逼迫黨中央。



王鴻薇接受中評社訪問時表示，其實不需要賦予太多政治意義，事實上鴻海董事長郭台銘也臨時取消昨天與5人小組會面，並更改到今天，而韓國瑜延後幾個小時，也沒什麼特殊意義，說韓挟韓粉令黨中央的言論，太過於無限上綱、捕風捉影。韓國瑜只要跟黨中央說好就好，只要在10日前約好、談完，也沒什麼大不了，不需要刻意解讀，若以相同標準，郭董也延後呀。



至於怎麼看退將吳斯懷公開呼籲，若繼續放任支持者挑戰國民黨、繼續發酵非韓不投等論調，修理國民黨，絕對贏不了明年選舉。王鴻薇說，吳將軍作為一位忠貞的國民黨員，對於韓國瑜支持者喊出“非韓不投”等言論的看法，當然是比較難接受的，對於吳將軍的憂慮，我們完全可以理解。



王鴻薇也說，對韓國瑜來說，必須要海納百川，而支持韓的人，也有很大一部分是支持國民黨，也有一部分並不是國民黨的傳統支持者，這也是事實，因此韓不可能向群眾喊要支持國民黨才能支持韓，我們尊重所有的意見。但不可諱言的是，大家都要認知到“國民黨需要韓，韓也需要國民黨”才能取得最後的勝利。



王鴻薇指出，在很多民調中可以看到韓國瑜的支持者有一部分並不會轉移給其他人，而確實在基層也有非韓不投的聲音，在初選過程中，支持者當然會有各自的支持人選，但最後初選結果出來，相信決大部分的國民黨支持者就會支持勝出的人，而“韓國瑜絕對不會脫黨參選”，因為韓曾說過“我們都深切認為2020“總統”大選一定要團結”，這是她的政治判斷，國民黨支持者可以放心。



至於國民黨初選，各自的支持者紛紛喊出“非誰不投”的言論，最後會不會成為國民黨2020的致命傷？王鴻薇認為，參與初選的人，除了自己不要去攻擊對手外，也要約束好公布的團隊人選不要去攻擊對手，在最後整合的階段才不會遇到困難，至於各自的支持者，我們也很難去約束，更遑論是控制了。