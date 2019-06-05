桃園宮廟藍綠挺誰？廟宇主委皆稱神明知道　

中壢慈惠堂董事長陳燦宏。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園6月5日電（記者 黃文杰）民進黨與中國國民黨投入2020初選的政治人物，勤跑基層，都會到地方廟宇來參香。桃園主要宮廟負責人接受中評社訪問表示，目前政黨尚未推出“總統”候選人，真正跑廟宇求神明行程，預計高峰集中在今年下半年。至於廟宇是否有特別支持對象？神明有沒有托夢？“神明會知道”。



邁入第七年的桃園閩南文化節5日舉行記者會，民進黨桃園市長鄭文燦出席，今年系列活動多半借用桃園主要廟宇來舉辦，宮廟負責人也來共襄盛舉。



值得注意的是，民進黨“總統”初選民調6月10日至12日執行，預計13日中午公布結果。蔡英文與前“行政院長”賴清德做最後肉搏戰，蔡賴兩人勢必要到地方爭取選民認同，爭取曝光，估計端午連假，蔡英文會連跑桃園北區四間廟宇，進行最後衝刺。



平常跟地方廟宇主委十分熟識的鄭文燦，記者會結束，忙著跟出席的中壢仁海宮、中壢慈惠堂、蘆竹五福宮等主委或董事長合照，也“私下交代”一些事情。



主祀天上聖母（中壢媽）中壢仁海宮董事長李合鑑、主祀瑤池金母中壢慈惠堂董事長陳燦宏，以及主祀開台玄壇元帥蘆竹五福宮主任委員陳宗賢，接受中評社訪問。



被問到，藍綠政治人物有沒有到廟宇參香？



中壢慈惠堂今年2月就接待過無黨籍台北市長柯文哲，當時被外界視為來桃園“試水溫”。



慈惠堂董事長陳燦宏回憶，當時柯P低調來參香，仍受到不少善男信女的熱情支持，他認為，柯文哲應該會選2020。



被問到，宮廟要挺誰？陳燦宏說，“我不懂政治啦”，旁人起鬨“跟著鄭文燦市長就對了”，但是後來想想“還是交給神明”。



中壢仁海宮與蘆竹五福宮都說，目前藍綠主要“總統”參選人尚未來廟宇來參香，但是宗教廟宇不分黨派色彩，都會誠心祝福高票當選，神明也不用托夢。



五福宮主委陳宗賢過去擔任過桃園縣農會總幹事，跟國民黨前主席朱立倫及藍綠政治人物熟識。



對於國民黨初選這麼多人才，到底要挺誰？陳宗賢站在“人親土親”觀念，個人還是欣賞朱，也要替朱點播“黃昏的故鄉”這首歌，歌詞寫著故鄉的呼喚，有鄉親會挺他。