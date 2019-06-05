卓榮泰：希望初選雙方不要再有言語互相刺激

民進黨主席卓榮泰接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月5日電（記者 黃筱筠）最近獨派團體，包括前“中研院”長李遠哲都發起連署希望蔡英文不要繼續連任，民進黨主席卓榮泰下午在中常會前受訪表示，這件事情他要特別拜託全民，民進黨初選是我們經過很久努力，現在要進入電視政見會以及民調，這是民主機制。希望雙方不要再有言語互相刺激、互相傷害，希望這次民主程序成為未來典範。



民進黨2020初選，8日將進行電視政見會，10起將進行民調，最快13日中午過後會有結果。



卓榮泰強調，希望大家對於黨內初選有信心，往後到民調前這麼多天，不要再有干擾民主機制運作的方式，大家可以注意6月8日兩位參選人怎麼擘畫“國家”未來。



獨派大老辜寬敏也說，希望蔡英文不要尋求連任當國母，卓榮泰表示，每個人都可以表達自己意願的自由，但是他要站在黨中央立場，努力把民主機制做好，希望大家支持黨的提名人，這才是對於民主政治發展新的階段，期待外界對我們有信心，“完成民主機制的人選，一定是民進黨最強的人選”。



卓榮泰也說，明天下午將邀集蔡賴雙方陣營，進行抽取民調母體，檢驗民調公正性。明天下午工作他們非常重視，他與秘書長羅文嘉，以及民調委員、雙方派出的民調專家，都會觀察整個過程。