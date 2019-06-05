周錫瑋：盼民進黨公開民調母體抽樣方式

周錫瑋赴中央黨部繳交新台幣500萬元的選務作業費。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北6月5日電（記者 倪鴻祥）爭取中國國民黨2020提名的前台北縣長周錫瑋今天下午1時30分赴中央黨部繳交新台幣500萬元的選務作業費。對於民進黨初選納入手機民調，周錫瑋表示，他很早就贊成手機應納入民調，他也希望民進黨能將這次初選，母體抽樣的方式公開，讓之後的國民黨初選民調能夠學習。



國民黨5月15日通過的2020大選提名作業要點明確規定採市話民調。



爭取國民黨2020提名有6人，分別是高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘、前主席朱立倫、前“立法院長”、不分區“立委”王金平、前台北縣長周錫瑋與孫文學校總校長、台大政治系教授張亞中，其中周錫瑋是最早繳交選務作業費的人。



周錫瑋下午將500萬本票交付給負責選務工作的國民黨組發會選動部主任黃碧雲並回應媒體問題。他表示，今天來報名，參選政見就是“大破、大立、大開、大闔”。



對於手機民調，周錫瑋表示，他認為最能夠真實反應民意的方式是最正確的，所以他很早就贊成手機應納入民調，同時不只是電視的政見發表會而已，大家應有政策的討論會，雖然不必然是辯論的形態，但可以是討論的形態。



他指出，民進黨最近也要開始做初選民調，現在軟體程式的更改及樣本母體的輸入，以及手機號碼的操作，都會影響民進黨的民調結果，希望民進黨能在這過程中，把母體抽樣方式公開。



周錫瑋說，如果民進黨這次抽樣民調的方式很公平、公正、公開，沒有任何作假，國民黨接後的民調也可以有—些學習，因為有許多專家已經有提醒，所以往後在民調的方式上，怎樣可以做到真正的公平、公正，真正反應民意，這部分將來還會提出來做討論。