李遠哲反蔡　何敏誠：獨派回來支持蔡很困難

台中綠營何派要角、連任七屆的民進黨台中市議員何敏誠。（中評社 林谷隆攝） 民進黨台中市議員何敏誠5日出席台中市議會法規委員會審查會議，把關台中市的自治法規。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中6月5日電（記者 林谷隆）台中綠營何派要角、連任七屆的民進黨台中市議員何敏誠接受中評社訪問表示，李遠哲雖然德高望重，但民進黨初選正在進行，此時表態動作太激烈，看來李跟民進黨的關係真的生變了。至於獨派反蔡挺賴的動作越來越大，何則認為，獨派經過三年檢驗，認為蔡執政離他們的理想目標，越來越遠，而且做事太粗糙，甚至是應付應付，雙方信任基礎已經瓦解，未來要獨派回來支持蔡，看起來是很困難。



何敏誠，1955年出生，至今已連任7屆台中市議員，多次代表民進黨角逐台中市議會議長都失利，自己是“議長未遂犯”。父親為已故民進黨創黨大老、連任三屆台灣省議員何春木，弟弟是台中小英之友會會長、前台聯黨“立法委員”何敏豪。何家是台中市區重要綠營派系。



“台灣海外網”最近刊出一份前“中研院”長李遠哲等發起的連署書通知，要蔡英文放棄一己之私，知所進退，呼籲民進黨員要支持賴清德代表民進黨參與2020大選。李遠哲在今年初曾與吳澧培、彭明敏，及高俊明共同發表公開信，呼籲蔡放棄連任，退居二線，此時再次出手反蔡挺賴。



何敏誠接受中評社訪問表示，看來李遠哲跟民進黨的關係真的生變了。他還是呼籲民進黨的2020黨內初選還是如期舉辦，這段時間兩個陣營都不要有太多激情，現在無論哪一邊希望他表態，他都回絕，因為黨的初選機制正在進行，就應該趕快去完成。



對於李遠哲再次呼籲反蔡挺賴對綠營支持者會有什麼影響？何敏誠認為，李曾任“中研院”院長，德高望重，他可能認為這個時候不出來講話，哪時候才出來講話。台灣雖然不大，但是大家的使命感好像都很大，也很強烈，大家都認為自己不出來講講話好像不行。



何敏誠告訴中評社，其實李遠哲不需要刻意表態，今天有人表態挺賴，下次蔡陣營一定在弄幾個人出來表態，還不是一樣。光是台中醫界現在都已經分成兩個陣營，挺蔡、挺賴的壁壘很明顯，而且都是由“國策顧問”等級的大老來出面號召。