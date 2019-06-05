大陸春秋航空闢高雄寧波直航　七月四日啟航

高雄市副市長葉匡時出席春秋航空舉辦“高雄市─寧波”航線記者會。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月5日電（記者 蔣繼平）大陸最大的民營航空公司春秋航空，7月4日將開闢高雄直航寧波航線，每週兩個班次，飛行時間只需兩個小時，也省去中轉的時間，提供兩岸旅客更便利的服務。高雄市副市長葉匡時出席活動表示，希望帶動高雄觀光旅運及產業發展，引入更多商業投資機會，期許透過更多直飛大陸城市航線增加兩岸往來。



春秋航空5日在漢來飯店舉辦“高雄市─寧波”航線記者會，高雄市副市長葉匡時、“觀光局”及交通局等單位受邀參加，春秋航空副總裁張武安和總經理張君杰也上台致詞。與會人士均樂見新航線開闢可帶動高雄市觀光產業發展及增進兩岸交通便利等。



春秋航空公司在記者會中宣佈，將自7月4日起開闢高雄直飛寧波航線，每週2班次（週四及週日），去程航班中午12點自高雄國際機場起飛，下午14點05分抵達寧波；回程航班上午8點50分自寧波起飛，上午11點抵達高雄國際機場。飛行時間約為2小時。



葉匡時致詞時表示，目前高雄直飛大陸內地及港澳共20個城市，每週去回程共計360班，根據“交通部”統計，高雄國際機場今年進出旅客人數截至4月分為243萬2292人，較2018年同期221萬9834人，成長約9.6%。大陸民營航空公司春秋航空開闢高雄到寧波航線，提升兩岸交流機會帶動經濟發展。



葉匡時說，先前擔任“交通部長”時就規畫這條航線，沒想到擔任高雄市副市長後，正好收成成果！而飛機飛進來，就可以把人帶進來高雄，跟韓國瑜市長理念不謀而合。



春秋航空新聞發言人張武安表示，觀察上海浦東到高雄航線，客座率百分之92.8%，銷售率更達93.8%，且廉價航空票價也相對便宜，對新航線信心滿滿。他指出，春秋航空的平均票價，相較同類型公司，優惠達到30%至40%，可以帶動兩地居民的搭乘旅遊及商務意願。



春秋航空高雄到寧波平均票價約落在5千多元新台幣，首航更打出單程促銷票價僅台幣920元（不含稅）的優惠，實際大約2千多元左右，歡迎民眾搶購。