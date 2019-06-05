獨派盼當“國母”　蔡：我還是當辣台妹吧！

蔡英文出席“文化總會會員大會”之前受訪。(中評社 洪德諭攝) 中評社台北6月5日電（記者 洪德諭）民進黨將於10日起展開2020初選民調作業。面對獨派大老辜寬敏說要讓蔡英文變成“台灣國母”，蔡英文今日下午回應表示，她還是繼續當小英“總統”或是辣台妹。至於近期頻頻拜廟，蔡英文則說，如果不做很多人又會說不接地氣，接地氣了又有這樣的批評，真的不要排斥任何與民眾互動、溝通的機會。



蔡英文5日下午主持“文化總會會員大會”，會前接受媒體訪問提出上述說法。



獨派大老辜寬敏5日上午出席台灣師範大學校慶受訪時表示，蔡英文可以休息了，讓年輕的男孩子賴清德繼承，蔡英文變成台灣的國母。此外台灣海外網近日刊出一份“中研院”長李遠哲等人“我們支持賴清德選總統”的連署，同時5日台媒《自由時報》刊登頭版半版廣告呼籲蔡英文“四年換千年”。



對於上述的狀況，蔡英文回應，“唉當國母啊！我還是繼續當小英總統或者是辣台妹吧！”獨派前輩們登的廣告是不是有說服力，大家可以自己判斷。



近期蔡英文頻頻拜廟，遭外界質疑用行政資源在打選戰。蔡英文說，除了拜廟的行程公開外，其實也有很多沒有公開的座談，主要是為了與民眾溝通，且拜廟不只有拜拜，也有跟聚集在廟口的朋友們解釋施政、講解理念，這本來就是應該跟基層互動、溝通的過程，如果不做很多人又會說不接地氣，接地氣了又有這樣的批評，真得不要排斥任何與民眾互動、溝通的機會。