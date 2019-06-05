韓國瑜晤5人小組　願參與2020黨內初選

韓國瑜在蓮潭會館跟5人小組會面。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄6月5日電（記者 高易伸）中國國民黨高雄市長韓國瑜下午在蓮潭會館跟國民黨5人協調小組碰面。韓會後表示，自己已跟5人小組重申“yes， I do”意願，同意接受黨中央特別辦法，5人小組也告知特別辦法的規定、須知及三場“國政願景說明會”的時間、主題及內容，我們充分地交換意見。



媒體詢問是否納入手機民調？韓說，可能還是以全民調為主。至於願景說明會只要時間ok一定參加，說明會”很重要，海內外的朋友都非常關切。



韓國瑜會在2020的初選名單裡面嗎？



韓說，黨中央統一會在下周一或二就會對外說明公布。



初選辦法不公平？



韓說，目前沒有，他們就徵詢我的意願！我還是重申願意接受，就是這樣子。至於報名的新台幣500萬作業費？韓國瑜說，這些會照規定繳交，沒問題，我們該怎麼做就怎麼做，既然同意參加就會把事情做好，不會從外面（來找），很多人打電話關切，謝謝大家，我會面對。



另外，針對“行政院長”蘇貞昌抨擊韓國瑜在登革熱經費運用上用不到四分之一？



韓國瑜說，目前預備金都會投入，重點是有沒有有效壓制登革熱，不讓它爆發。謝謝蘇院長關切，高雄市很多建設還需要“行政院”幫忙，下禮拜我到“行政院會”統一再跟各級長官報告我們的需求。登革熱這部分除了向中央申請之外，還會動用預備金，如果登革熱控制不住，對觀光客來高雄會有影響，因此我們現在很緊張，全力防治面對。



至於鴻海董事長郭台銘說，黨內好像不團結？



韓說，沒有，黨中央只是再說一遍不要過度批判，我個人說“絕對不會的”。