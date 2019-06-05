蔡英文：已展現政績　民調持續上升

蔡英文5日下午主持“文化總會會員大會”，會前接受媒體訪問。(中評社 洪德諭攝) 中評社台北6月5日電（記者 洪德諭）根據台媒報道，蔡陣營內部民調顯示，蔡英文以26%的支持度微幅領先前“行政院長”賴清德24%。對此，蔡英文下午受訪表示，這段期間行政團隊表現、政績一樣一樣展現出來，民調持續上升的狀況並沒有錯。蔡英文也談到4日赴高雄的狀況，感覺高雄市民多多少少對國民黨高雄市長韓國瑜有期待的落差。



蔡英文5日下午主持“文化總會會員大會”，會前接受媒體訪問提出上述說法。



台媒5日揭露蔡英文陣營內部的對比民調，結果顯示，蔡英文以26%的支持度微幅領先賴清德24%。



對於民調，蔡英文表示，這段期間行政團隊表現、政績一樣一樣展現出來，民調持續上升的狀況並沒有錯，且年輕人的支持也在民調中反映出來，在施政的過程，年輕人比較站在批判的角色，但當做對的時候，他們也會肯定我們。



不過，賴清德5日早上前往新北市掃街拜票時，他說目前掌握的民調資料不管在各族群，包括中間選民等得到相當大比例的支持。針對年輕族群這塊，蔡英文回應，這跟我們的認知不同，只好各自研究民調。



至於有年輕族群發起“助英台”行動挺蔡英文，蔡英文回應，任何政黨都需要年輕人的支持，這代表未來世代與希望，政府的施政也是為了下一代守住價值、主權，並替他們創造機會，年輕人對於施政有感並站出來非常感謝。



另外，蔡英文4日前往高雄，媒體也問及高雄支持狀況。蔡英文說，感覺高雄的市民多多少少對國民黨高雄市長韓國瑜有期待的落差，對“總統府”祕書長陳菊在高雄的施政有很多懷念，對民進黨、執政政府也有很多的期待。