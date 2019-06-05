特朗普承諾美英貿易協議　條件是插手NHS

中評社香港6月5日電／美國總統特朗普4日與將卸任的英國首相特雷莎·梅會晤後承諾，在英國脫離歐盟後，美國可與英國達成很棒的貿易協議，但條件是必定要讓美國插手英國國家醫療保健服務（NHS）。



特朗普和特雷莎·梅舉行聯合記者會時表示，英國脫歐後，美英兩國的貿易談判任何事都可以談，他並預言雙方將達成“很棒的”協議。特朗普表示，美英在脫歐後有可能達到“目前2至3倍”的貿易額，不過他也表明，英國必須做出痛苦的抉擇。他說：“所有東西都會在（談判）桌上，NHS，所有東西。”



“金融時報”報道，敞開納稅人資助的NHS，讓更多美國醫藥公司涉入，在英國是個非常具爭議的議題。而且，在貿易協議裡涵蓋NHS，可能導致英國必須支付美國藥廠比現在更高的藥品費用。目前英國是以比美國國內健保體制更低的價格，從美國公司購買藥品。



特朗普這番話，立刻引發衛生暨社會照護部長韓考克的反彈。韓考克是挑戰首相大位的人選之一。



中央社援引報道，韓考克在推特發文說：“親愛的總統先生，NHS不在貿易談判桌上，而且永遠不會。不會發生在我的守護下。”唐寧街指出 ，特雷莎·梅和韓考克的想法相同。



其他首相可能人選，包括前外相強生、現任外相韓特，以及環境大臣戈夫也都說不會把NHS納入美英貿易協議談判。



工黨黨魁柯賓表示，那些疑歐派保守黨員想爭取當上保守黨魁，然後推動脫歐，但一旦和歐盟弱化連結，他們將面臨“災難性的資本主義”。他說：“他們必須理解，我們的NHS不出售。”



任何在特雷莎·梅之後接手首相的保守黨魁都必須面臨這項艱難課題，尤其是若英國無協議脫歐，與美國談判的單一貿易協議，就可以彌補許多在歐盟方面的損失。



特朗普在記者會上也表明不會和柯賓見面。特朗普說：“從來沒和他說過話。他想要和我見面，但我跟他說不。我認為他是某種負面力量。我認為人應該正確地看待事情，而不是一直批評。”



雖然美國總統進行國是訪問時，拜會反對黨領袖並非強制行程，卻是外交上的標準做法。