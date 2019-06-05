俄射“超快”反導攔截彈　攝影機沒能追上

中評社香港6月5日電／環球時報消息，俄羅斯國防部4日在YouTube網站的官方頻道上公布從位於哈薩克斯坦的薩雷沙甘靶場試射新型反導導彈的視頻。儘管俄方沒有透露該導彈的具體型號，但導彈超快的速度讓人印象深刻。



俄羅斯衛星網4日稱，俄國防部信息和大眾傳播司當天發布消息稱，俄空天軍防空反導部隊在薩雷沙甘靶場成功試射新型反導導彈。報道稱，該型反導系統是俄羅斯空天軍現役裝備，旨在防禦敵方的空天打擊。導彈防禦部隊副指揮官弗拉基米爾·沙吉柯說：“經過一系列發射試驗，新型攔截導彈確認了特性，並通過精確打擊指定目標，成功完成任務。”



視頻展示了這種不明型號的導彈運輸、裝載和發射的過程。在發射階段，幾乎就在轟然巨響的一瞬間，導彈就從地下發射井騰空而起，突破雲層朝太空飛去，甚至攝影機都追不上導彈的移動速度，只在鏡頭前留下一團煙霧。



據介紹，薩雷沙甘靶場是俄空天軍防空反導部隊主要測試場地之一，這裡曾多次進行過A－235導彈防禦系統的性能驗證。據介紹，俄羅斯戰略反導系統有著獨特的發展思路，分為多層攔截，既可在外太空通過引爆核彈頭摧毀來襲導彈，近年也發展出可以在40－60公里高度內精准命中目標的常規攔截導彈。為執行第二個任務，攔截導彈具有驚人的加速度，例如A－235系統配備的53T6導彈，可在4秒內加速到每秒5.5公里，相當於以140G的極大過載，加速到18倍音速。