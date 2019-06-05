周錫瑋：黨內“王不見王”的問題一定要解決

周錫瑋呼籲，“王不見王”的問題一定要解決。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北6月5日電（記者 倪鴻祥）爭取中國國民黨2020提名的前台北縣長周錫瑋今天下午1時30分赴中央黨部繳交新台幣500萬元的選務作業費，周錫瑋呼籲，參選人若有不同意見，黨中央應讓6個參選人一起見面談，“王不見王”的問題一定要解決，見一次面或許沒結果，但見兩、三次面後或許會有結果。



周錫瑋下午將500萬本票交付給負責選務工作的國民黨組發會選動部主任黃碧雲，同時交付參選承諾書，強調願乾淨參選、不攻擊對手、若未獲提名一定全力輔選大選及“立委”選舉。



爭取國民黨2020提名的目前有6人，分別是高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘、前主席朱立倫、前“立法院長”、不分區“立委”王金平、前台北縣長周錫瑋與孫文學校校長、台大政治系教授張亞中，周錫瑋是最早繳交選務作業費的人。



郭台銘及朱立倫近來都提出憂慮，質疑國民黨這次大選沒有戰略，而且好像還有陰謀論，對此，周錫瑋表示，“王不見王”的問題一定要解決，彼此放話卻不見面，要見面好像很困難，我已跟兩位參選人見面溝通，還有3位日後會逐一拜訪。



周錫瑋指出，他曾建議坐郭台銘的飛機，在飛機上談，談沒結果就不降落，雖然這是玩笑話，但黨中央應讓6人見面，見一次或許沒結果，但見兩、三次面後或許會有結果。



他說，相信國民黨有意參選的人，應有胸襟與氣度，就是國民黨2020一定要勝選，每位參選人都有長處、優點與短處，如果不能截長補短，分勁合擊，不能團結的話，明年選舉恐怕勝選機率不大。

