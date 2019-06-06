藍議員陳成添：挺韓聲勢這麼大　在逼國民黨

中國國民黨籍台中市議員陳成添。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中6月6日電（記者 林谷隆）挺韓人士6月1日在台北凱道舉辦聲勢浩大的挺韓造勢，現在餘波盪漾，傳出有韓粉嗆聲“若韓初選未過，就鼓吹韓脫黨參選“。中國國民黨籍台中市議員陳成添接受中評社訪問表示，61在台北辦的挺韓大會師，聲勢弄這麼大，擺明就是要國民黨直接提名韓國瑜，其他參選者都應該退選，這是不公平的做法！國民黨初選採全民調，是一個公平的機制，應該讓每位參選者都有空間向民眾提出訴求。



陳成添，連任3屆台中市議員，身兼台中市住宅消防權益促進會理事長，曾任台中市身心障礙者體育會理事長、台中市北屯區后庄里3屆里長，是基層出身的藍營政治人物。



被封為“韓粉四大天王”的高雄市前鳥松里長陳清茂、文山伯、強強滾、杏仁哥在61造勢活動中表示，若國民黨高雄市長韓國瑜初選沒過，韓粉將呼籲韓國瑜脫黨競選。



陳成添表示，面對韓粉“非韓不投”的呼籲，韓國瑜個人應該也不希望看到這樣的逼迫方式，他要代表國民黨參選，就要以光明正大的方式來贏得初選。此時韓國瑜要站出來呼籲韓粉，讓大家各自努力吸引民眾來支持，最後透過初選的全民調來脫穎而出。



先前國民黨台中市議會黨團也公開挺韓，呼籲支持者“非韓不可”，台中將在6月22日舉辦中區挺韓造勢，目前藍議員的出席動態如何？



從基層里長出身的陳成添認為，黨公職人員此時不宜過度表態，而且各縣市議會的國民黨團也不要用黨團名義去做表態，因為每個人都有喜好，應該要保持中立，這樣對每一個有意參選的黨內同志才公平，



他也說，近來在台中府會聯席的會議上，他告訴國民黨籍的台中市議長張清照與國民黨台中市議會黨團書記長張瀞分，黨團對外應該要保持中立，未來初選過後才能團結一致，支持出線的候選人。



國民黨五月中旬在中常會通過2020提名作業要點，裡面明定民調採住宅電話，郭台銘則拋出應納入手機民調，現在黨主席吳敦義、藍委王金平也認同可納入手機民調，為何吳、王要“轉彎”？

