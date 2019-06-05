與五人小組會面　韓國瑜：Yes　I　do

韓國瑜。(中評社 高易伸攝) 韓國瑜與國民黨五人小組會面前，先接受副主席郝龍斌訪問。(中評社 蔣繼平攝) 中評社高雄6月5日電／針對參加中國國民黨2020初選問題，高雄市長韓國瑜今日中午與黨中央五人協調小組在高雄蓮潭會館會面。會後，韓國瑜受訪表示，在徵詢他的意願時，他重申一遍“Yes I do“，同意接受所謂的特別辦法。五人小組也告知一些特別辦法的規定及須知，以及3場國政願景說明會的時間和主題與內容。手機民調則未討論，可能以全民調為主。至於新台幣500萬元作業費，按照規定繳交，該怎麼做就怎麼做。



高雄市長韓國瑜5日下午出席高雄市三民區登革熱防疫總動員誓師大會時，針對與五人小組會面內容做上述表示。



韓國瑜今天行程滿檔，上午9點先接受國民黨副主席郝龍斌廣播專訪，緊接著參加高雄市議會本會期在中午11時30分閉幕式，中午與五人小組在蓮潭會館會面，隨後到登革熱疫情嚴重的三民區，在金獅湖保安宮廟前廣場召集衛生、環保及警義消人員舉行防疫誓師大會，隨後接受媒體聯訪。



韓國瑜在與五人小組會面前受訪表示，與五人小組達成默契，先私下溝通，不會公開，有些話在眾目睽睽之下不好說，希望先私下把心裡的話講開，暢快表述，會後再說明會面的狀況。



國民黨中央提名協調小組（簡稱五人小組）今天南下與韓國瑜見面的只副主席兼秘書長曾永權、副主席郝龍斌、組發會主委李哲華。