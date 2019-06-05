A股延續弱勢調整 　深股指微幅下跌

中評社香港6月5日電／今天A股延續弱勢調整勢頭，滬深股指高開低走，尾盤雙雙錄得微弱跌幅。滬深兩市繼續縮量，合計不足4100億元。



據新華社報道，今日上證綜指以2882.94點高開，早盤上摸2888.77點。滬指全天大部分時段都在紅盤區域窄幅波動，最後半個小時走勢轉弱，下探2858.57點後，以2861.42點報收，較前一交易日跌0.86點，跌幅僅為0.03%。



深證成指收報8746.05點，跌2.22點，跌幅也是0.03%。



創業板指數收報1451.18點，跌幅為0.35%。中小板指數跌0.20%至5371.64點。



滬深兩市1800多只交易品種收漲，略多於下跌數量。不計算ST個股，兩市60多只個股漲停。



行業板塊方面，上漲數量略多。前一交易日集體重挫的農業板塊，當日又以逾8%的巨大漲幅出現在領漲位置。電信服務、貴金屬板塊漲

幅也超過了2%。飼料、海港服務兩板塊表現疲弱，跌幅分別超過3%和2%。



滬深B指逆勢溫和反彈。上證B指漲0.24%至282.47點，深證B指漲0.32%至921.64點。



在前一交易日基礎上，滬深兩市繼續縮量，分別成交1752億元和2326億元，總量不足4100億元。