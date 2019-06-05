民俗專家：粽子晉時正式定為端午食品

中評社香港6月5日電／端午將至粽飄香。民俗專家表示，粽子戰國時被賦予道德含義，晉代時正式定為端午食品，它是中國歷史上迄今為止文化積澱最深厚的傳統食品之一。



據新華社報道，天津社科院研究員羅澍偉介紹說，粽子初名“筒粽”，用竹筒裝黏米，以草木灰汁煮熟，色、香、味別具特色，且能清熱降火，調理胃腸，是一種時令食品。粽子的出現，標誌著歲序轉入夏季，是一年生活轉折點的信號，最初並無特殊紀念意義。



到了春秋時期，逐漸改用菰（茭白）葉包黏米成牛角狀，用於祭拜祖先和神靈，稱“角黍”。之所以把粽子包成牛角狀，是因為古代先民在祭祀時喜用帶角的動物來作祭品，認為動物的角，是溝通人與神之間的靈物，以求五穀豐登，倉滿廩實。



戰國時，楚國大夫屈原愛國憂民，後被佞臣所害，傳說於五月初五那天投身汨羅江。人傷其死，於是開始把屈原之死與端午節聯繫在一起。本來龍舟競渡是古代越民族龍圖騰崇拜的遺俗，這時卻變為駕龍舟拯救屈原；投“角黍”于江中，避免魚鱉蝦蟹破壞屈原遺體，用以表達對英雄人物的敬仰和祭奠，從此端午節也被賦予成有道德含義的節日。



據史料記載，粽子正式被定為端午節食品是在晉代。到了唐代，粽子用米“白瑩如玉”，形狀也出現了菱形、錐形等，成為節日或民間風味小吃。宋代時，出現了“蜜餞粽”，即果品入粽。元代以後，包粽子已不限於菰葉，而是改用箬葉和蘆葦葉。明清時期，粽子更被賦予了吉祥含義。相傳，當時凡是參加科舉考試的人，考前要吃一種細長像毛筆般的粽子，被稱為“筆粽”，諧音“必中”。另一種說法是，這種“筆粽”吃進肚子，胸中會有神來之筆，能考出好成績。



羅澍偉表示，承載著家國情懷、融入了真情實感、從歷史長河中走出來的粽子，至今依然受到人們青睞，種類也愈加繁多，已成為中華民族民俗文化、食文化傳承的重要符號。