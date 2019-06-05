吳敦義無法登陸　國共論壇今年停辦

國民黨發言人歐陽龍。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月5日電（記者 張嘉文）針對中國國民黨主席吳敦義日前向“總統府”申請赴陸參加國共論壇，昨天僅收到非權責單位“內政部”“不予許可”的處分書，而非機密保護法第二十六條規定的權責機關“總統府”來函告知，國民黨發言人歐陽龍今天在中常會後轉述表示，這是用幾近屈辱的方式來處理吳的申請，吳只是要申請去大陸參加論壇，犯了什麼法而要用處分書處理呢？這樣的回函方式也等於羞辱了“總統府”和國家體制。



歐陽龍也說，因吳敦義無法赴大陸，吳不能去缺少了重大意義，所以今年的國共論壇已確定停辦，將延遲到明年大選後。



國民黨今天下午召開中常會，由吳敦義親自主持，會後歐陽龍轉述開會狀況提到，會中有三位中常委替吳叫屈，認為蔡政府處理吳申請赴陸的方式是在羞辱國民黨。



歐陽龍說，依“國家機密保護法”第二十六條規定，吳敦義向權責主管機關申請赴陸參加國共論壇，但卻受到蔡政府輕蔑以待，以非權責單位“內政部”寄送所謂的處分書告知“不予許可”，“總統府”置身於事外，視法為無物，且非常不尊重吳卸任“副總統”的職務，貶低之意不可言喻，國民黨也無法接受。



歐陽龍強調，相信政黨輪替未來是習以為常的事情，政府應依法行政，而不因人設事，由此次處理方式，也顯見蔡政府無能也沒自信。