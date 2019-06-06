中評關注：國民黨可能轉彎納手機入民調？

郭台銘強烈主張希望納入手機民調。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月6日電（記者 張嘉文）中國國民黨中央提名協調小組日前啟動徵詢機制，將在本周完成6位“總統”初選人選的徵詢，10日公布名單。但民調是否納入手機樣本，又引來各方論戰，目前有鴻海董事長郭台銘強烈要求，前“立法院長”王金平和前台北縣長周錫瑋表示贊同，六位中佔了三位達半數。



據了解，國民黨對此已開過兩次會討論，經評估後，認為手機民調爭議性仍大，因此仍會照著中常會5月15日通過，已公布的特別辦法作業要點來走，以市話民調為依歸，不會因為參選人的意見而轉彎。且“總統”初選作業要點是經過中常會決議通過，若要修改，也是要由中常會修改。



國民黨預計在10日公布參加初選者名單，並將在11日舉辦初選同志座談會，會中將由智庫向參選人說明和討論國政願景發表會的形式，也會由民調執行小組說明民調執行方式，依據學理和實務的基礎，說明當初建議民調採家戶電話樣本的原因。



國民黨特別辦法把主動表態者以及被推薦黨員都納入初選機制，以全民調決定人選，並組成5人徵詢小組，訂於6月10日公布參加初選名單，6月23日到7月4日間舉辦“國政”願景電視發表會，7月5日到15日展開為期11天的民調，7月16日公布民調結果，7月17日報中常會核備，7月28日全代會正式提名。



郭台銘會強烈主張希望納入手機民調，是因為其陣營評估，郭和主要競爭者、高雄市長韓國瑜比較起來，郭在年輕選票上較有吸引力，而手機民調的採樣，比較能針對年輕人進行民調，因此如能讓手機民調佔一定比例，對於目前民調僅落後韓不多的郭來說，是相對有利很多。



據了解，郭台銘陣營還希望主張民調排除台北市長柯文哲，主因也是柯納入民調對比，會吸走大部分的年輕人，這會讓郭失色不少。



但根據國民黨找來的專家、學者組成的民調諮詢小組評估，手機民調“弊大於利”，主要是目前學理上對於住宅電話和手機抽樣的占比沒有一致的比例和執行基礎，且民調公司只有住宅電話的樣本資料庫，手機電信公司多，門號各家不同，號碼如何抽樣也是問題，還可能遇到手機收訊不佳而中斷，或是一人有好幾個手機號碼，而有重複抽樣等爭議狀況。



國民黨也考量到外界認為民調納入手機樣本才能顧及年輕人的想法一事，所以此次初選民調會採“戶中抽樣”，依選民結構比例，本就包含年輕人，而為使樣本符合母體數還會進行加權，就是在進行電話民調時，會指定某一個年齡層的民眾接聽電話，若該戶沒有那個年齡層的民眾，就不會抽樣，是無效樣本。



若沒有採取“戶中抽樣”，才會造成年輕人的樣本數少，導致加權後可能誤差過大，但採取“戶中抽樣”年輕人的樣本數較多，就不會有少數意見放大成多數意見的情況發生。