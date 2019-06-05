府方：郭台銘批評蔡英文違背常識　充滿情緒

府發言人張惇涵。（中評社 資料照） 中評社台北6月5日電（記者 黃筱筠）中國國民黨2020參選人郭台銘近日多次針對政府經濟政策發言，“總統府”發言人張惇涵今日表示，可以理解在野黨在黨內初選階段，每位候選人都有其競選動作，但任何政策討論應基於事實、本於常識，並且能夠理性對話。連日來郭台銘的諸多批評，無論是指控政府遲“未召開“國安會議”討論美中貿易衝突，乃至違背常識的批評蔡英文未能比照美國聯儲局要求降息，談話更充滿情緒，這實在無益於台灣的公共討論水準。



“總統府”發布新聞稿表示，郭台銘以美國聯儲局降息為例，盲目批評蔡英文“沒搞懂”、“政府無作為”，然而事實上，美國聯儲局是獨立機構，升降息的決策，就是“總統”也沒有置喙餘地，一切專業說話，聯邦政府也無法加以干預，這就是“央行獨立性”的基本要求。



張惇涵說，“央行獨立性”的確保，就是要避免貨幣政策受到政治氣氛的影響，而造成惡性通膨等失控現象，“各國央行”運作皆恪守此一原則，“中央銀行”之運作亦然。郭台銘既然要參選2020，就應該知道“總統”職權的分際，拿FED降息指責蔡英文，“沒有搞懂的人，其實是郭台銘”。



張惇涵也指出，因應美中貿易戰態勢，所可能造成的經濟情勢波動，政府早已做出全面準備，包括“政策引導及單一窗口，搶台商回台投資潮”、“強化國際鏈結，打造新南向產業鏈”、“多管齊下、強化台灣整體經濟體質”等對策。



張惇涵表示，郭台銘日前質疑蔡英文未曾召開“國安會議”加以因應，但事實上只要google就知道，早在郭台銘要求召開“國安會議”之前，蔡英文就已經召開“國安會議”，並就相關情勢做出裁示，相關的因應，包括IMF在內國際機構也都多所肯定。但無奈在“總統府”數次說明之後，郭台銘仍然繼續昧於事實、以情緒言論回應，不知道是否才真的是“裝睡的人叫不醒”。