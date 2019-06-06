陳永興：初選不公平　蔡英文選2020必輸

陳永興表示，蔡英文2020代表民進黨在失去公信力下一定會輸。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北6月6日電（記者 洪德諭）民進黨5月29日中執會通過改變初選辦法引起部分獨派人士不滿。民報董事長陳永興接受中評社訪問表示，最終蔡英文代表民進黨，在失去公信力下一定會輸，在這樣的情況下，關心台灣前途者就要認真思考是否有其他選擇，包括台派有不同候選人都是可能的結果；至於“立委”選舉，陳也提到一定要去思考第三勢力空間，有沒有可能有台派的“立委”候選人並可以組成團體。



民進黨29日召開中執會討論2020初選辦法，以全體共識不經表決方式通過下列三點：第一、手機50％納入民調；第二、無黨籍台北市長柯文哲、國民黨高雄市長韓國瑜放入三人對比民調；第三、一場電視政見會。初選民調時間確定6月10日開始，最快13日就有結果。



對於中執會修改初選規則，陳永興在5日民進黨民主初選觀察團舉辦“搶救台灣民主選舉”記者會後表示，這根本是為了蔡英文量身訂做。陳解釋，在兩人互比下，所有的民調都顯示前“行政院長”賴清德贏過蔡英文，所以蔡英文不願意互比，把柯文哲、韓國瑜納入對比，但就如同柯文哲所說若他最後不選怎麼辦？若最後國民黨是鴻海董事長郭台銘民調最高？親民黨主席宋楚瑜要選是否也要納入，這樣的結果只是因為蔡英文認為把柯、韓納入會與賴清德的差距拉到最小很荒謬。



若蔡英文通過初選代表民進黨，陳永興說，他不會接受結果，相信台灣社會覺得初選是不公平、有作弊，蔡英文即使能夠代表民進黨，因為蔡英文已失去公信力，她大選也一定會輸，“靠作弊產生的選手，誰還會替你做啦啦隊”，就像九合一選舉一樣，選民是不會含淚投票的。



陳永興分析，在上述的氛圍下，關心台灣前途者，就會很認真思考還有什麼其他選擇，台派有不同的候選人出來也是可能出現的結果。中評社問這個人是否為賴清德，陳永興解釋，賴清德已強調不會脫黨，台派會期待素人、不是現有政黨裡面的出來。



陳永興也提到“立委”選舉，他說，民眾對民進黨失望下，民進黨過半絕對保不住並會失去多數，在不希望國民黨過半下，一定要去思考第三勢力空間，有沒有可能有台派的“立委”候選人並可以組成團體，至少在兩大黨都不過半下，可以在“國會”裡面扮演關鍵少數的腳色。這是否為有組黨的打算，陳永興說，新的政黨、政團，或是現有的第三黨去結合都是有可能的。



至於賴清德該如面對接下來的初選，陳永興說，賴清德沒有組織，不像蔡英文能動用行政資源，能夠出線唯一能寄望的是廣大民眾發現初選不公平，要還他一個公道的覺醒。此外，最後階段賴清德必須要凸顯做為“國家”領導者，他的人格特質、決策風格、用人方面與蔡英文有什麼不同，並提出“國安”、經濟等施政藍圖。

