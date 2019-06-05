研究報告：聯合國性別平等目標　無國家達標

中評社香港6月5日電／根據4日公布的“永續發展目標性別指數”（SDG Gender Index）報告，聯合國（UN）發展藍圖呼籲達成的性別平等，目前沒有國家在實現目標的軌道上。



聯合國所有成員國在2015年通過17項永續發展目標（SDGs），希望在2030年前達成目標，永續發展目標涵蓋教育、氣候、性別平等等領域。



然而，對於性別平等目標要求消除歧視女性和對女性施暴的問題，以及停止童婚、女陰殘割（female genital mutilation, FGM）等有害行徑，各國並未走在達成性別平等的正確軌道上。



法新社報道，“平等措施2030”（Equal Measures2030）主任霍德表示：“我們確實沒有為數十億女孩與女性，兌現（永續發展目標）的性平承諾。”永續發展目標性別指數由“平等措施2030”組織整理公布。



中央社援引報道，霍德在加拿大溫哥華性平會議“女性傳承”場邊說：“讓我更擔憂的是，有14億女孩與女性生活在指數評比‘非常差’的國家。”



這份報告採用129個國家的資料，調查結果顯示，像是芬蘭、瑞典、挪威和荷蘭等富裕國家的性平進展最多。至於查德（Chad）、剛果民主共和國（DR Congo）、剛果共和國（Republic of the Congo）、葉門（Yemen）和尼日（Niger）等貧窮且不穩定的國家，則處

在落後地位。



不過霍德也說，“在辛苦度日的國家也有些好消息”，例如，儘管西非塞內加爾（Senegal）國內生產毛額（GDP）比丹麥少56倍，塞內加爾國會卻比丹麥國會更接近兩性平等目標。