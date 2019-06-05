日媒：修憲或成選舉焦　安倍強硬姿態拖累討論

中評社香港6月5日電／今夏的日本參院選舉中，預計修改《憲法》也將成為爭論點。共同社分析指出，首相安倍晉三批評對討論態度消極的在野黨，但也存在安倍自身的強硬姿態招致反對與停滯的一面。安倍在接連拿出新理由的同時，區分使用首相與自民黨總裁的立場迴避解釋，專家中也出現了這是“投機主義”的意見。



▽停滯不前



“在憲法審查會上討論是國會議員的工作。將切實在參院選舉中問信於民。”5月16日的自民黨會議上，安倍作出如此發言，彷彿是力求把修憲作為選戰的爭論點。據分析，此舉可能旨在造成對召開眾參兩院憲法審查會消極的在野黨姿態的印象。



然而，持續停滯不前狀態大受安倍自身言行的影響。2017年5月，安倍在報紙採訪中突然表明維持第九條第二款並明確寫入自衛隊存在的修憲草案以及到2020年實施修改後的《憲法》。



安倍受到了反對此事的在野黨在其後的國會上的追究，但他僅解釋稱“在報紙的發言是闡述黨總裁的想法，在國會是作為首相站在這裡”，事實上拒絕了答辯。在野黨指責稱“褻瀆國會”。



關於這種答辯，神戶學院大學研究憲法學的教授上脅博之認為，“區分使用‘首相’和‘總裁’的立場是行不通的。這是為了逃避討論的投機主義。”



▽道理



圍繞修改第九條，很難說執政黨內的步調也取得一致。自民黨在2012年通過黨內討論決定了刪除規定不保持戰力等的第九條第二款、寫明擁有“國防軍”的修憲草案。安倍提出的修憲草案與黨草案不一致，前幹事長石破茂等表露不滿。原本公明黨就與修改第九條本身保持距離。



安倍早先就自衛隊稱“憲法學者中有七成認為有違憲之嫌”，介紹了自衛官被兒子含淚問“爸爸違憲嗎”的故事。



今年2月，安倍強調了不配合自衛官招募工作的地方政府較多。加上了有必要通過在第九條中寫入自衛隊來改變地方政府應對這一新理由。對此，執政黨內部也湧現了擁護地方政府應對的意見以及針對把招募隊員與修憲聯繫起來的質疑聲。



日本大學研究政治學的教授岩井奉信分析稱：“無論如何想修憲的安倍應該是看到黨草案的修改第九條辦不到，所以妥協成了寫入自衛隊。”