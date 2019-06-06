邱毅：韓經得起蔡打壓？看宋楚瑜當年!

中國國民黨前“立委”邱毅。(中評社 倪鴻祥攝) 中評社台北6月6日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨前“立委”邱毅接受中評社訪問表示，高雄市長韓國瑜氣勢正旺，但韓真正要擔心的是，如果獲 得提名，未來選戰開打，蔡英文會動用情治、檢調、稅務再加司法四管齊下，韓的“馬奇諾防線”一旦被攻破，2020就會重演2000年大選的歷史。



曾經是新黨成員、也曾輔選宋楚瑜20000年大選、加入親民黨的邱毅，不論選戰、輔選經驗都非常豐富，他表示，韓國瑜現在選戰打法可稱為“宋楚瑜兵法”，所謂的“宋楚瑜兵法”，又是從 “趙少康兵法”衍生而來。



他向中評社分析，所謂“趙少康兵法”，是1994年趙少康透過當年反李登輝的強烈焦慮感，匯集“反李情緒的反“台獨”派”角逐台北市長寶座，可惜當年國民黨提名黃大洲，趙、黃與民進黨陳水扁形成“三足鼎立”，最後被陳水扁漁翁得利。



1994年台北市長選舉，趙少康，42萬4905票，得票率30．17％；陳水扁，61萬5090票，得票率43．67％；黃大洲，36萬4618票，得票率25．89％。趙、黃兩人藍軍人馬票數相加，遠超過綠營陳水扁票數。



他指出，宋楚瑜後來記取“趙少康兵法”的教訓，結合兩部分成為“宋楚瑜兵法”，一部分就是接收“反李勢力”，這在凍省過程中得到鼓舞，另一部分就是曾被“新國民黨連線”痛斥為黑金勢力的地方派系。



他說，“反李勢力”和“地方派系”兩派格格不入，前者重文宣，主張猛批李登輝，後者訴諸本土，著眼於利益，所以重組織運作，擔心選票流失，所以反對大肆批評“反李”，兩派要合作，根本是“雞兔同籠”。



邱毅表告訴中評社，“宋楚瑜兵法” 最大的奧妙，在於宋做過國民黨秘書長，也做過8年台灣省長，透過資源分配與“天道酬勤”與地方派系交好，甚至當時的民進黨縣市長也與宋交好，因此宋既能安撫“反李勢力”，也能駕馭“地方派系”，形成堅固的“馬奇諾防線”。



他表示，當年李登輝透過情治、檢調、稅務再加司法四管齊下，先是猛打“興票案”、炒熱“長輩”話題，接著先爆料“夏威夷5棟房”消息，最後揭發真正的“舊金山5棟房”，李花了40天攻破宋的“馬奇諾防線”，2000年大選陳水扁當選，宋楚瑜落敗屈居第二。



2000年大選，陳水扁497萬7697票，得票率39．30％；宋楚瑜466萬4972票，得票率36．84％；連戰292萬5513票，得票率23．10％。



他指出，韓國瑜學“宋楚瑜兵法”，一面集結反“台獨”的“中華民國派”，一面集結“地方派系”，6月1日台北府前凱道造勢成功就是實力展現，問題是韓有罩門，很難學到精華。



他向中評社分析，蔡英文現在專心對付民進黨初選對手賴清德，等蔡正式獲得提名，大約是8月底右右，包括台北市長柯文哲可能參選，整個情勢明朗化之後，韓若被提名，蔡勢必全力對付。若從9月起算到2020年1月11日投票日約120多天，當年宋的“馬奇諾防線”40天被攻破，請問韓的“馬奇諾防線”能撐幾天？



他表示，韓國瑜的罩門，一是蔡政府每天抺紅、抺黑，指韓“親中賣台”，製造“中華民國派”與“地方派系”的矛盾；二是韓無法駕馭“地方派系”，“地方派系”卻有盤算，一旦蔡釋出好處，講利益的“地方派系”就可能倒戈，或者保持中立。



他舉例，前花蓮縣長傅崐萁想重返國民黨獲不分區“立委”提名，但黨內高層擔心傅還有多起官司纏訟未定案，遲遲未答應，傅想藉挺韓對國民黨施壓力。



雲林縣長張麗善公開挺韓，但“張家班”掌門人、前縣長張榮味因案正在服刑中，一直希望提早假釋，且張榮味希望民調第一的女兒張嘉郡去當不分區“立委”，區域“立委”改讓民調第三的全台水利會總會長林文瑞選，但黨中央構想正好相反。



“妙天”禪師新創“國會政黨聯盟”，所以找國民黨前政策會執行長蔡正元等人當總顧問，並籍由挺韓打響知名度，好在2020“立委”選舉裡打下江山，在“立院”成立黨團形成政治力量，但“妙天”也在評估柯文哲。



邱毅指出，一旦韓國瑜的“馬奇諾防線”防線出現鬆動，也就是“中華民國派”與“地方派系”矛盾擴大、“地方派系”倒戈，蔡英文再動用情治、檢調、稅務、司法四管齊下，韓國瑜的 “馬奇諾防線”不破也難，2020大選在“三足鼎立”情況下，蔡猛攻韓，柯會撿漁翁之利，就可能重演2000年大選的歷史。



邱毅說，有人說韓國瑜經過吳子嘉的爆料無效後變“金剛不壞之身” ，其實還早的很，因為吳消息半真半假，沒查證就胡亂爆料，當然無效，但情治等4大系統出手，就算假的，也可以“弄假成真”，殺傷力非常驚人，韓國瑜真的要小心。