王欣儀語中評：絕對沒有人要韓“脫黨參選”

王欣儀。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月6日電（記者 鄭羿菲）針對基層“非韓不投”，甚至鼓吹中國國民黨高雄市長韓國瑜“脫黨參選”，國民黨台北市議員王欣儀接受中評社訪問時強調，韓從沒有說過這樣的話，確實有死忠韓粉喊出非韓不投，目的是為了讓票源集中支持韓，但絕對沒有真的韓粉喊出“脫黨參選”。



王欣儀也說，就目前民調趨勢、6／1人氣來說，韓國瑜絕對是獨占鰲頭，無人能望其項背。



1970年生的王欣儀畢業於台灣師範大學政治研究所，曾任中天及東森新聞的主播、主持人，在2002年當選為第九屆台北市議員，在2010年也再度當選第十一屆台北市議員，至今連任三屆台北市議員。王欣儀是挺韓要角之一，在3月就曾發起網路連署“徵召韓國瑜，全台發大財”，並帶著6萬多份的網路連署書前往黨中央挺韓，而王也是6／1挺韓大會師台北場的活動主持人之一。



6／1挺韓人數保守估計至少有10萬以上，外界紛紛解讀韓粉大於國民黨，王欣儀接受中評社訪問時表示，應該說韓國瑜能說出庶民的心聲、比較能苦民所苦，因此民眾對韓這樣的印象而挺韓，從翻轉高雄市選舉來看，韓的理念、動作、語言，的確打破、跨越了藍綠的界線，而從6／1來看，台灣從沒有初選造勢活動有這麼多民眾主動參加，這樣的魅力與能量，也是外界認為韓粉的量與廣度超越了傳統政黨。



至於怎麼解讀基層韓粉運量“非韓不投”、“脫黨參選”的氛圍，外界解讀是韓國瑜挟韓粉令黨中央，王欣儀替韓澄清道，韓國瑜從沒說過這樣的話，確實有些忠貞韓粉喊出非韓不投，這些人可能是泛藍選民，也許有些過去是偏綠的選民，因為韓國瑜個人而願意全力支持韓，不過喊出非韓不投的是個人行為，也許是在初選過程中，為了能讓票源能集中支持韓而喊出這樣的口號。



王欣儀說，她也相信有些人是死忠韓粉，在初選過程中就是因為韓國瑜的特質、作風符合他們的口味，而外界就會利用這種聲音來黑韓，其實很多東西都是選舉與政治操作的一環。她也強調，儘管有死忠韓粉喊出非韓不投，但絕對沒有人要韓“脫黨參選”，這些人就是所謂的假韓粉，故意要來酸、反諷、搞破壞、分裂的，這些都不是真實的現象，而是有部分人刻意炒作話題、帶風向。

