李克強主持召開國務院常務會議

中評社北京6月5日電／國務院總理李克強6月5日主持召開國務院常務會議，確定按照創新驅動發展戰略要求，把大眾創業萬眾創新引向深入的措施；部署抓好農業生產、保障農產品有效供給，要求全面做好防汛抗旱工作；通過《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法（修訂草案）》。



央視網消息，按照黨中央、國務院部署，為進一步實施創新驅動發展戰略，激發市場主體活力，會議確定了把“雙創”引向深入的措施。一是發揮“雙創”支撐就業的重要作用，提供更多適應高校畢業生、退役軍人等重點群體就業需求的崗位。深化“放管服”改革，降低創業創新成本。二是發揮“雙創”促進科技創新的獨特作用。支持“雙創”示範基地在完善科研管理上先行先試。落實研發費用加計扣除政策，研究加大政策力度。三是完善股權、薪酬等激勵機制，推動大中小企業融通發展。四是推動“互聯網+”升級，拓展在工業和醫療、教育等領域應用。五是引導金融機構降低小微企業融資實際利率，將小微企業不良貸款容忍度從不高於各項貸款不良率2個百分點放寬到3個百分點。



會議指出，抓好農業生產、保證農產品充裕供給，是穩物價、穩預期、保民生的重要基礎，對應對當前複雜形勢、促進消費、保持經濟平穩運行具有重要意義。一要抓好糧食夏收和收購，加強夏種夏管，夯實秋糧生產基礎。對草地貪夜蛾等病蟲害危害較大情況採取有力措施加強防治。二要抓好非洲豬瘟疫情防控和生豬生產恢復，鼓勵補欄增養。加強禽肉、牛羊肉生產，多舉措增加肉類供應。三要抓好大豆等油料生產，保障水果蔬菜等供應，穩定價格水平。



會議強調，防汛抗旱事關經濟社會發展大局和人民生命財產安全。現在已進入主汛期，一要立足防大汛、抗大旱，加強國家防總統一指揮，各地要層層壓實屬地責任、落實行政首長負責制，各部門要銜接有序、形成合力。二要加強預報預警，做好各方面準備，科學調度防洪工程，確保大江大河、重點水庫等安全度汛，嚴防山洪、泥石流、滑坡、台風和城市內澇災害。排查病險水庫、地質災害等隱患，做好轉移避險預案。三要指導旱區做好應對方案，落實抗旱措施。



會議通過《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法（修訂草案）》，決定將草案提請全國人大常委會審議。