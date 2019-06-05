習近平抵達莫斯科開始對俄羅斯進行國事訪問

新華社圖片 中評社北京6月5日電／國家主席習近平5日乘專機抵達莫斯科，開始對俄羅斯聯邦進行國事訪問。



新華社消息，當地時間中午12時，習近平乘坐的專機抵達莫斯科伏努科沃專機機場。習近平步出艙門，俄羅斯政府高級官員在舷梯旁熱情迎接。



俄方為習近平主席在機場舉行迎接儀式。軍樂團奏中俄兩國國歌。習近平檢閱俄羅斯三軍儀仗隊及分列式。



習近平代表中國政府和中國人民，向俄羅斯政府和人民致以誠摯問候和良好祝願。習近平強調，今年，中俄兩國將迎來建交70周年的歷史性時刻。在雙方共同努力下，中俄全面戰略協作夥伴關係進入歷史最好時期，成為當今世界大國、鄰國和睦相處、合作共贏的典範。兩國政治互信牢固，高層交往和各領域合作機制完備，在國際事務中開展密切協作，為維護地區及世界和平穩定和國際公平正義發揮了積極的建設性作用。



習近平指出，經過70年風雲變幻考驗，中俄關係愈加成熟、穩定、堅韌，站在新的歷史起點，面臨新的歷史機遇。訪問期間，我將同普京總統就深化雙邊關係、推進務實合作以及共同關心的重大國際和地區問題交換意見，共同規劃兩國關係未來發展，推動中俄全面戰略協作夥伴關係大踏步邁入新時代，邁向更高水平、實現更大發展。



丁薛祥、楊潔篪、王毅、何立峰等陪同人員同機抵達。



中國駐俄羅斯大使李輝也到機場迎接。



訪問期間，習近平還將赴聖彼得堡出席第二十三屆聖彼得堡國際經濟論壇。