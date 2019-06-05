普京稱俄中關係達到前所未有的高度

中評社香港6月5日電／俄羅斯總統弗拉基米爾·普京在與中國國家主席習近平的會談中表示，俄羅斯與中國之間的關係達到了前所未有的高度，有效地確保了兩國人民的合作，利用所有的競爭優勢實現全面發展。



衛星新聞消息，普京表示，中國領導人對俄羅斯聯邦的國事訪問將迎來兩國建交70週年這一歷史性的時刻。他回憶說，蘇聯早在其宣佈成立後的第二天就承認了中華人民共和國。



普京說："在這段時間里，發生了許多事情。但是在過去幾年，感謝您的直接參與，毫不誇張地說，俄中關係達到了前所未有的高度。"



他進一步說，習近平此次對俄羅斯聯邦的訪問是今年兩國雙邊關係中的一件舉足輕重的大事。



普京還表示，中國國家主席習近平的訪問將促進俄中兩國之間關係的發展。



他稱："我相信，您的訪問將為我們兩國關係的發展帶來更強大的動力。"



俄羅斯領導人指出雙邊貿易額的增長，在共同努力下，2018年其突破1000億美元，達到1080億美元。普京說，2019年第一季度俄中貿易額也有所增長。



普京強調，中國領導人對俄羅斯的國事訪問在兩國建交70週年的背景下進行。



普京還感謝中國國家主席習近平同意出席6月6日至8日舉辦的聖彼得堡國際經濟論壇。



普京在俄中會談中說："親愛的朋友，我要特別感謝您同意參加聖彼得堡國際經濟論壇。"



中國國家主席習近平預測俄中關係將有光明的未來。他補充道，兩國人民和國際社會對普京總統寄予厚望。



6月5日晚，普京和習近平將出席俄中建交70週年慶祝活動。



6月6-7日，中國國家主席習近平將作為嘉賓出席聖彼得堡國際經濟論壇活動。