中評關注：蔡政府低調進校園　為政令宣導？

陳建仁與東海大學學生會幹部步行至學生餐廳及學生會關心同學生活。（照片：東海大學提供） 中評社台中6月6日電（記者 林谷隆）2020選戰升溫，當大眾視角與媒體輿論還鎖定在國民兩黨的黨內初選，蔡政府已經開始規劃深入校園，單單一所東海大學，一個月內就有“副總統”陳建仁、陸委會主委陳明通、陸委會副主委陳明祺到訪，是為了政令宣導，還是鞏固青年選票，在民進黨傳出有意成立特種青年黨部之際，刻意走進校園鏈接青年族群，還是會引起外界臆測。



每次大選前，藍綠陣營都會積極向大學學生會幹部招手，無論是陳水扁兩次大選的扁帽工廠、水龍頭團隊，還是馬英九的台灣加油讚，蔡英文的青年軍，都可以看到許多大學學生會領袖出任選舉幹部。2012年大選，由多所指標大學學生會組成的首投族“國政”觀察團更是邀請馬英九、蔡英文直接跟大學生面對面坐談，在青年族群引起一陣轟動。



距離2020大選還有半年之際，有兩股勢力已經開始深入校園。第一股是爭取國民兩黨提名的參選人，包括賴清德、韓國瑜、郭台銘、王金平都已經到過大學、高中舉辦專題演講，引起媒體關注。



另一股力量深入校園，就顯得相當低調，就是蔡政府要角，包括蔡英文的副手陳建仁，5月2日受東海大學學生會邀請到該校進行求學與職涯分享，6月5日也因中正大學學生會邀請到嘉義與中正師生座談。



此外，歸蔡英文直接領導的陸委會主委陳明通在5月31日來到東海大學演講，講題是以“近期兩岸關係與政府大陸政策”，該活動恰巧也是東海大學學生會主辦。相隔四天，陸委會副主委陳明祺6月4日也來到東海大學演講，演講內容也是談兩岸關係，將蔡英文的兩岸政策直接向東海師生說明。



換言之，單單一所東海大學，在短短一個月間就有三位蔡英文團隊要角到訪，而且這三場活動甚少有媒體採訪，因為主角蔡英文目前還在跑宮廟之旅，他的團隊成員深入校園，並不太容易受到媒體關注。



但此時蔡政府低調走進校園，難免會受到外界臆測，因為先前才傳出民進黨有意成立特種青年黨部，搶回迅速流失的青年選票。又有媒體爆料指資深民進黨“立委”管碧玲辦公室，向“教育部”索取幾所指標性大學的學生會長個資，當中是否具選戰考量，格外引發聯想。



只能說總數將近90萬的大學生選票動向，總是會引起各界關注，蔡英文團隊趁著藍綠2020黨內初選打著如火如荼之際，低調深入校園也是合情之舉，一方面能鞏固蔡英文的青年選票，二方面能校園領袖進行政治徵補，最低目標就是透過面對面，直接向大學師生溝通，化解青年族群對蔡政府施政的不滿，實乃一舉多得。